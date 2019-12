Spang svarer igen på kritik

Ikke alle er glade for Jonathan Spangs seneste comedyshow, hvor han blandt andet tager klimakrisen under kærlig behandling

Det er ikke let at være komiker i det herrens år 2019, hvis man vil undgå at træde folk over tæerne. Det må Jonathan Spang sande, efter at han endnu engang er kommet i vælten for sin humor.

Denne gang skyldes det et debatindlæg i Politiken, hvor Sofie Bruus Hansen fra Den Grønne Studenterbevægelse angriber komikerens seneste show 'Typisk' for at gøre grin med klimakrisen.

'Som intelligent samfundssatiriker og en af Danmarks bedste og mest anerkendte komikere bør Jonatan Spang ikke joke med noget så alvorligt som klimakrisen,' skriver hun.

Det falder hende blandt andet for brystet, at Jonathan Spang fyrede jokes af som, 'skal vi ikke sende hende Greta tilbage i specialskolen?' og 'overdriver forskerne ikke lidt? Hvad er problemet? Jeg har da stadig vand i vandhanen'.

'Hele salen griner. Undtagen mig. Som kæmpe Spang-fan havde jeg glædet mig meget og også grinet meget i løbet af aftenen, men nu sad jeg på forreste række med korslagte arme og et misfornøjet ansigtsudtryk,' fastslår Sofie Bruus Hansen i sit indlæg.

'Jeg glider længere og længere ned i sædet, og mærker frustrationen og frygten stige for, at de andre i salen skal tage hans ord til sig.'

Spang: Vi vil det samme

I et indlæg på sin Instagram-profil torsdag tager Jonathan Spang nu bladet fra munden og besvarer kritikken, som ifølge ham er skudt ved siden af.

'Jeg kan læse i Politiken, i dag, at jeg modarbejder den grønne omstilling, med mit seneste “one man show”. Det er svært at respondere, uden at begå en anden forbrydelse, nemlig mansplaining. For kære Sofie, bare rolig: Min pointe i showet er netop at den grønne omstilling ikke kan gennemføres, så længe vores politikere, i populistisk skræk, insisterer på at det ikke må koste noget for danskerne. Og at pressen har et ensidigt fokus på hvem alle forandringer er synd for. Jeg tror vi to gerne vil noget af det samme,' skriver han og fortsætter:

'De løsrevne sætninger i avisen giver naturligvis et andet indtryk. På sin egen meta-agtige måde viser det, hvor svært at er at lave satire, når nogen mennesker ser alle der bevæger sig væk fra de takling-points der bruges i deres ekkokammer, som fjender.'

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jonathan Spang.

