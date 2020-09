Spøg gik helt galt: 'Sluk det nu!'

Jimmy Kimmel og Jennifer Aniston var ellers det perfekte makkerpar til uddeling af en pris ved dette års Emmys.

Her skulle de sammen give prisen for bedste kvindelige skuespiller i en komedieserie.

Til uddelingen af prisen havde duoen valgt at lave en spøg omkring corona, og hvordan man bedst kunne afspritte konvolutten for bakterier.

Jimmy Kimmel forklarede seerne, at han ville sætte ild til konvolutten for at være sikker på, at ingen bakterier stadig sad på den.

- Jeg er lidt skræmt, Jimmy, lød det fra Aniston, mens Kimmel smed desinficerende på brevet.

- Du ved aldrig, hvor de revisorers hænder har været. Nu er det bare op i spanden og sæt ild til den.

Herefter jokede komikeren med, at de lige skulle vente fem sekunder, så de var sikre på, at det hele var brændt af, inden Jennifer Aniston tog brandslukkeren frem og gik til værks.

Der skulle lige en ekstra gang til, før branden var helt slukket. Foto: ABC

Men. Da Jimmy tog konvolutten op igen med en tang, gik der pludselig ild i den igen, uden at parret var opmærksomme på det.

Seerne kunne derfor høre, at der i baggrunden blev råbt til dem, at de 'skulle slukke den'.

- Åh nej, lød det fra Aniston, inden hun igen måtte have gang i brandslukkeren.

Emmy uddelingen blev i år udført virtuelt for første gang.