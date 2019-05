Springer ud som strandbabe: Sådan har du aldrig set Emmelie før

TEL AVIV (Ekstra Bladet): 2013 var året, hvor Europas øjne hvilede på danske Emmelie de Forest, da hun i Malmø vandt Eurovision Song Contest med 'Only Teardrops'.

Selvom den 26-årige sangerinde ikke deltager i årets konkurrencen, kan hun stadig det der med at få folk til at spærre øjnene op. Se bare!

Emmelie de Forest tager en slapper. Privatfoto

Emmelie de Forest er i Tel Aviv i forbindelse med årets Eurovision - ikke for at deltage i sangdysten men for at underholde de mange tilrejsende fans. Lørdag nat skal hun optræde på Euro Café, der holder fest efter finalen.

Med omkring 30 grader i den israelske storby er det oplagt at lade op til koncerten på stranden, som Emmelie de Forest gjorde forleden.

En kølende dukkert i Middelhavet. Privatfoto

Desværre for den danske Eurovision-vinder har hun i dag måttet holde sig på sit hotelværelse. Hun er sløj og har pådraget sig en halsbetændelse.

Derfor tager hun den med absolut ro i håb om, at stemmen er tilbage i morgen, når Eurovision-vinderen anno 2019 er fundet, og hun skal synge 'Only Teardrops' på klubben i Tel Aviv.

26-årige Emmelie de Forest vandt Eurovision i 2013. Privatfoto

Emmelie de Forest nyder livet i Tel Aviv. Privatfoto