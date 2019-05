Statistikken er med os: Aldrig dårligere end nummer fem

TEL AVIV (Ekstra Bladet): Heick, Mylle og Seebach er navne som de fleste forbinder med Melodi Grand Prix. Men man kommer heller ikke uden om Lise Cabble, der har bidraget med en sang til den danske musikkonkurrence hele 12 gange. Fire gange har hun været kvinden bag vindersangen, der har repræsenteret Danmark ved Eurovision Song Contest.

I 1995 havde hun 'Fra Mols til Skagen' med, i 2011 var det i A Friend in Londons 'New Tomorrw', Lise Cabble var med til at skrive, og så husker de fleste nok Eurovision-vinderen 'Only Teardrops', som Emmelie de Forest sang i 2013.

Når Leonora Jepsen i aften synger 'Love is Forever' er det også Lise Cabbles værk, der kommer ud til op mod 200 millioner tv-seere. Samme med Emil Lei og Melanie Wehbe har hun skrevet det danske bud på en vindersang.

Aldrig under nummer fem

Skal man tro statistikken, kommer 'Love is Forever' til at klare sig forrygende. 61-årige Lise Cabble har aldrig haft en sang med, der sluttet dårligere end en 5. plads.

- Ja, det er rigtigt. Det plejer at gå meget godt, men nu må vi se med i aften. Jeg har virkelig ingen idé om, hvordan det kommer til at gå, for der er ingen sange som den med. Men jeg håber selvfølgelig. Jo flottere den klarer sig, des bedre, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun tror på, at sangens glade melodi kan noget.

- Der er så meget hjerte og smerte i Eurovision, så det er meget godt, at vi har noget andet med, siger hun.

Hitmageren Lise Cabble. Foto: Olivia Loftlund

Lise Cabble ved, hvad det betyder, hvis en af hendes sange klarer sig godt og vinder hele baduljen. Selvom det er seks år siden 'Only Teardrops' vandt, lever hun stadig af sangen.

- Jeg er jo ikke blevet Joakim von And, men jeg kan da leve af den og tjener vel som en skolelærer, siger Cabble, der dog ikke har spenderet pengene på tant og fjas.

- Man ved aldrig, hvornår det næste hit kommer, så det gælder om at passe lidt på pengene og være fornuftig, siger hun.