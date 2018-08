Statsminister-kandidater viser regnbueflaget

Både Mette Frederiksen, Pernille Skipper og Uffe Elbæk var at finde i optoget, da Pride-paraden lørdag eftermiddag trillede gennem København.

De tre politikere har det til fælles, at de alle tre ser sig selv som kandidat til statsministerposten efter næste folketingsvalg, og selv om dagen handler om mangfoldighed, kunne Ekstra Bladets udsendte ikke undlade at spørge lidt ind til de, især for Skippers og Elbæks vedkommende, bombastiske udmeldinger.

Op til Pride-ugen har det også været et politisk emne, hvorvidt regnbueflaget skulle vejre over Christiansborg. Hør hvad de tre politikere mener om den sag i indslaget over artiklen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog også i optoget. Se hvordan det gik, da Ekstra Bladet talte med ham: