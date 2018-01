Stofferne flyder til Reality Awards

Der bliver festet til Reality Awards. Også på toiletterne.

Gæster til den kulørte prisoverrækkelse, der blev holdt i aftes ved Docken i Københavns Nordhavn, er ikke kun på besøg på det lille hus for at lade vandet eller det, der er værre.

Der bliver efter alt at dømme også indtaget narkotika.

På toiletterne er der synlige rester af hvidt pulver, der må antages at være stoffer.

Det ses i flere båse på herretoiletterne, hvor der er spor fra de baner, som stofferne bliver sniffet i. Det gælder både på latrinen og på den sorte toiletpapirholder ved siden af.

Ligeledes kunne man se en næsten tom pose liggende på gulvet med små rester gemt i posens hjørner.

Foto: Ekstra Bladet

Foto: Ekstra Bladet

Under Ekstra Bladets korte ophold på herretoiletterne kunne indtaget også høres.

- Skal du smage på sagerne, lød det fra en person, der opholdt sig i en af båsene.

- Ja, jeg kommer nu, svarede en anden.

Kort efter lød der et sug gennem næsen.

Det er ellers ikke svært at komme i godt humør til Reality Awards.

Inden gæsterne ankom, stod der friske flasker sprut og champagne på bordene, og flere barer tilbyder udskænkning aftenen og natten lang.

Arrangør: Første gang

Prisoverrækkelsens arrangør, Kit Nielsen, fortæller, at hun ikke var vidende om det hvide pulver på toiletterne.

- Jeg vidste det ikke. Jeg har afviklet show, men jeg vil gerne undersøge det, siger Kit Nielsen.

Jeg går ikke ud fra, at det er noget, I legitimerer?

- Nej, selvfølgelig ikke.

Går det for vildt for sig til Reality Awards?

- Som sagt, det er nyt for mig, så jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg mere skal sige til det.

Er det noget, I før har haft problemer med?

- Nej. Jeg har ikke set coke på toilettet.

Hvad gør I for at undgå, at folk indtager narkotika til jeres prisoverrækkelse?

- Det er nyt for mig, og jeg skal nok undersøge det og vende tilbage.

- Det er noget, vi tager til efterretning, slutter hun.

