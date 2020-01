Stor overraskelse: Her er værterne ved Dansk Melodi Grand Prix

7. marts 2020 lægger Royal Arena hus til Dansk Melodi Grand Prix.

Det bliver Hella Joof og Rasmus Bjerg, der skal styre slagets gang, og valget af det makkerpar må betegnes som noget af en overraskelse.

For det første bliver de med deres henholdsvis 57 og 43 år nogle af de ældste værter i mands minde. Derudover er det ganske nyt, at værterne ikke enten er fastansatte på DR eller har en speciel tilknytning til Melodi Grand Prix'et.

Sidste år var det DR-manden Kristian Gintberg og den tidligere Grand Prix-vinder Johannes Nymark, der var værter på showet. I år bliver de altså afløst af skuespiller-duoen.

Rasmus Bjerg glæder sig ikke overraskende til at stå i spidsen for showet.

- Det er en folkefest, og den er vi klar til at omfavne. Melodi Grand Prix sidder jo dybt i vores dna. Det er noget, vi allesammen kender, fra da vi var børn, siger han til Ekstra Bladet.

Rasmus Bjergs blå bog Rasmus Bjerg 43 år, gift og far til fire. Uddannet skuespiller i 2000 Har medvirket i et hav af film og serier - blandt andet filmene om Iqbal Faroq, 'Alle for en', Hella Joofs 'Sover Dolly på ryggen', 'Kollision' og filmen om John Mogensen, 'Så længe jeg lever'. Siden har han optrådt med John Mogensen-koncerter landet over. Er lige nu aktuel i 'Linde på Bjerget' som er en slags talkshow, han laver sammen med Sofie Linde. Bjerg sprang til som vikar på showet, da Anders Breinholt måtte melde fra på grund af overanstrengelse.

- Ja, det bliver skægt, siger Hella Joof.

- Det er vores karriere, der peaker der. I hvert fald indtil videre, griner hun.

Hella Joof understreger dog, at det ikke er hende og Rasmus Bjerg, det skal handle om.

- Det er kunstnerne, det drejer sig om. De skal stråle, og det skal vi nok hjælpe dem med, siger hun.

Rasmus Bjerg understreger, at det er vigtigt, at showet bliver afviklet med respekt for formatet.

- Vi skal have det sjovt, men det skal gøres med respekt for Grand Prix'et, siger han.

Hella Joofs blå bog Hella Joof 57 år, gift og mor til en voksen datter. Skuespiller og filminstruktør Slog for alvor igennem med 'Bullerfnis' og 'Lex og klatten' og har siden medvirket i blandt andet 'Humørkort'-stativ-sælgerens søn' og 'En som Hodder'. Hun er manuskriptforfatter og instruktør på en lang række danske film. 'Oh Happy Day', 'Happy Ending' og 'Sover Dolly på ryggen' er bare nogle af dem. Kan også kalde sig forfatter til en række bøger. Blandt andet den populære 'Papmachéreglen'. I 2017 blev hun udpeget som medlem af Disruptionrådet.

Det er første gang siden 2011, at musikkonkurrencen skal afgøres på Sjælland. Dengang var det i Ballerup Arena, konkurrencen blev afgjort. Siden har Jylland siddet tungt på showet - lige med undtagelse af 2014, hvor Odense var vært.

De ti artister, der skal dyste ved dette års Melodi Grand Prix, er endnu ikke fundet, men fra mandag 20. januar skydes semifinalen i gang, hvor ni artister dyster om en række finalepladser. De ni sang bliver valgt med hjælp fra lytterne i DR’s ni distrikter. Tre af dem får en plads ved selve Grand Prix'et.