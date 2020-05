Stor revy aflyser: - Jeg kan ikke tage ansvaret

Der bliver ingen sommerrevy i Nykøbing Falster denne sommer.

Revyens direktør og kapelmester, Mickey Pless, har besluttet at aflyse samtlige forestillinger på grund af coronasituationen.

Det meddeler han alle billetkøbere mandag.

- Jeg tør ikke andet. Der er alt for mange ubekendte i spillet. Må vi spille for 500 mennesker, for 280 eller kun for 75? Og tør publikum overhovedet at gå i revyen? Det er ingen hemmelighed, at revypublikummet er modent, og mange med hjertesygdomme og diabetes og så videre har allerede henvendt sig til os og udtrykt bekymring, siger Mickey Pless og tilføjer:

- Personligt tør jeg heller ikke tage ansvaret for, hvis der er nogle blandt publikum eller mit personale, der bliver smittet.

Sidste år blev Nykøbing Falster Revyen kåret til landets bedste revy, og årets revy var planlagt til at have premiere 11. juni.

Traditionsrig revy Der er blevet spillet revy på Nykøbing Teater siden 1912. Da Volmer-Sørensen i 1972 overtog ledelsen fra Louis Miehe-Renard, skabte han begrebet 'Revykøbing', som stadig hænger ved, selvom det ikke har været brugt siden 1978. Keld og Hilda Heick var en periode direktører for revyen, inden Flemming Krøll i 1990 overtog og skabte den nuværende revytradition, hvor revyen er blevet landets næststørste. Sidste år trak Krøll sig i baggrunden og overlod direktionen til Mickey Pless og Pernille Schrøder, men hun valgte allerede efter det første år 'blot' at være skuespiller. Tidligt i gang På årets revyhold var Pernille Schrøder, Julie Steincke, Henrik Lykkegaard, Kasper Gattrup og Kristian Boland. Hvem, der skal på scenen næste sommer er endnu uvist, men Mickey Pless siger: - Vi skal hurtigt i gang med at sætte næste års hold, og så skal vi tidligere i gang med at sælge billetter til næste år, så vi får travlt. Vis mere Luk

Bøn til publikum

Mickey Pless har en stor bøn til publikum, der har købt billet til årets nu aflyste revy:

- Jeg håber inderligt, at de vil vælge at ombytte deres billetter til gavekort til næste år, for det vil slå bunden helt ud af en i forvejen hårdt presset økonomi, hvis vi skal betale folk pengene tilbage. Jeg opfordrer virkelig vores trofaste publikum til at bakke op omkring revyen på den måde, siger han.

Det er blot andet år, at Mickey Pless står i spidsen for den traditionsrige Nykøbing Falster Revyen, der er landets næststørste, og han betegner selv situationen som den ’værst tænkelige start’. Han og familien er flyttet til Falster, og hans kone sagde i vinter sit job som skolelærer op for at arbejde fuldtid i revyens administration.

- Vi kommer ikke til at skulle gå fra hus og hjem, så galt går det ikke, men det er bestemt ikke den start, jeg havde drømt om, siger han.

Indtil for nylig stod Flemming Krøll i spidsen for revyen. Foto: Flemming Keith Karlsen

Revyerne er omfattet Kulturministeriets hjælpepakker, og Mickey Pless har fået vished om, at han godt kan aflyse selv og stadig få del i hjælpepakkerne.

Der er dog stadig en del ubekendte, blandt andet er skuespillernes løn ikke umiddelbart omfattet hjælpepuljen, da det ikke opfattes som en 'omkostning'. Derfor forhandler organisationen Revydanmark på vegne af revyerne fortsat med Kulturministeriet om, hvordan hjælpepakken skal se ud.