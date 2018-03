Stor tysk avis dropper topløse kvinder: Her er fremtiden for Side 9

The Sun i England droppede Side 3-pigen i 2015, og tirsdag annoncerede den tyske avis Bild, at man følger i dens fodspor. Det får dog ingen indflydelse på Side 9 herhjemme, lover Poul Madsen

Det er slut med at vise bare bryster hos den tyske tabloidavis Bild, der ellers i årtier har haft en særlig sektion med billeder af halvnøgne kvinder. Det offentliggjorde avisen tirsdag i et åbent brev til dens læsere.

– Billederne har naturligvis til hensigt at underholde fortrinsvis mænd. Men vi, der er på Bild, mener ikke, at underholdningen af mænd skal være krænkende for kvinder. Derfor bringer vi ikke længere sådanne billeder, lyder det i brevet.

Beslutningen efterlader Ekstra Bladet som den eneste større avis i Nordeuropa, som stadig har et fast element med hel- eller halvnøgne kvinder. Og sådan kommer det til at fortsætte.

– Side 9-pigen er den vigtigste institution på Ekstra Bladet. Den er ligeså vigtig som Morten Ingemann og vores afsløringer, fastslår Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen.

Årets finalister får taget fælles-billeder. (Foto: Anthon Unger, redigering: Claus Wetzel)

Skal følge tiden

Ifølge Poul Madsen handler det om at følge med tiden. Derfor ser man ikke bare et billede af en nøgen kvinde og et navn i Ekstra Bladet.

– Dagens Side 9-pige er en, der synes, det er topfedt, og hun bestemmer selv, hvor nøgen hun vil være. Dét, der jo nok er gået galt for Bild, det er, at de har haft Heidi fra Nürnberg og et nøgenbillede. Så bliver det noget lummert noget, som man ligeså godt kan finde andre steder på nettet, siger Poul Madsen og uddyber.

– Vores Side 9-piger fortæller om deres liv, og vi lærer dem at kende. De deltager også i fede events, som eksempelvis et photoshoot på Næsbyholm Slot. Det er jo glæden, det handler om.

Pigerne har ikke kun prydet side 9 i avisen, men faktisk været vidt omkring gennem tiden. Her besøger Holly og Josefine sidste sommers folkemøde på Bornholm.

- En del af argumentet fra Bild er, at det er krænkende over for kvinder. Især i disse Metoo-tider er det så ikke nu, man bør sige, at det måske er fedt for mændene og de få, der stiller op, men hvis det er krænkende over for så mange andre, så er det tiden til at stoppe?

– En krænkelse kræver, at personen, der optræder på billedet, føler sig krænket, og det er jo det stik modsatte her. Der er så mange i det her land, som føler sig krænket på andres vegne. Undskyld jeg siger det, men jeg kan ikke tage mig af, om en økologisk moster fra Østerbro kan føle sig krænket af en nøgen dame i Ekstra Bladet. Det må hun leve med, siger Poul Madsen og fortsætter.

– Hvis vi gik ind på den tankegang, at Side 9 er en krænkelse, så spiller vi med på hele den forkerte del af Metoo-bevægelsen. Side 9 er et frirum for både mænd og kvinder, og gennem de senere år har vi faktisk oplevet, at udbuddet af kvinder, der gerne vil på Side 9, bliver større og større.

- Har Side 9 en udløbsdato på Ekstra Bladet?

– Side 9 går ned med Ekstra Bladet. Og Ekstra Bladet går aldrig ned, siger Poul Madsen.

'Bild-pigerne' forsvinder ikke helt. Avisen vil beholde den 'erotiske kunst'. Det vil sige, at dagbladet fortsat vil bringe fotos af letpåklædte, men ikke barbrystede kvinder.