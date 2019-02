Superfavoritten skuffede ikke!

- Tusind, tusind mange gange tak!, lød det fra scenen lørdag aften fra en tydelig berørt Leonora, der ganske som forventet løb med sejren.

Hun har de seneste mange dage været udråbt til favorit af både eksperter, bookmakere og ikke mindst landets spillefugle.

På et tidspunkt blev halvdelen af alle penge, der blev spillet på Melodi Grand prix, sat på den 20-årige sanger fra Hellerup, der optrådte med sang nummer 9, 'Love is Forever', hvor hun blandt andet filosoferede 'Hvorfor skal vi slås? - All you need is love!'.

Leonora stod for aftenens største rekvisit. Foto: Mogens Flindt

Og da det blev alvor i BOXEN i Herning foran de 6.500 publikummer og ikke mindst de mange sms-stemmende seere, var hun knivskarp som en skøjteklinge på scenen med sin sang, hvor hun sang på både dansk, fransk og engelsk.

I sin sang om kærlighed, håb og optimisme opfordrede hun til at glemme politik og fokusere på kærlighed. Et budskab, der sandsynligvis vil blive brug for, når debatten om Danmarks deltagelse i Eurovision i Israel sandsynligvis fortsætter de kommende dage og måneder.

Foto: Mogens Flindt

Grønlandsk skuffelse

På en andenplads kom det grønlandske indslag i form af Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen, der som nummer 7 sang deres sang 'League of Light', der blev delvist fremført på grønlandsk.

Til Ekstra Bladet fortæller en rørt Leonora, at hun stadig ikke helt har forstået, at hun nu kan kalde sig vinder af dansk Melodi Grand Prix 2019.

- Jeg er helt oppe at køre og rigtig glad. Jeg kan ikke rigtig forstå det og er totalt overvældet, siger Leonora.

- Det er fantastisk, at der er så mange, der har stemt på mig. Det er helt utroligt, men fantastisk.

Leonora ser frem til at repræsentere Danmark i Tel Aviv, og hun har allerede ryddet kalenderen..

- Det bliver da helt vildt stort og fantastisk, men godt at vide, at man har så meget opbakning i ryggen og vide, at der er mange, der synes, at det skulle være den sang. Det er svært at forstå og meget overvældende, at der sker så meget på en dag. Det har været en meget lang dag, men en god dag, siger hun med et smil.

Skal fejres

Den unge sangerinde har længe været bookmakernes favorit, men den rolle har hun taget med ophøjet ro.

- Jeg har troet på det i ret lang tid, men det er svært at turde håbe på, men jeg troede på mig selv og bookmakernes tro har været god. Det har været et skulderklap, at andre synes, at jeg kan noget med sangen.

En ting er da også helt sikker. Leonora skal fejre sejren i aften.

- Den skal helt sikkert have ekstra gas. Jeg skal til efterfest med alle de andre.

