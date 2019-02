Syngende hjemmehjælper opdaget på Instagram

Melodi Grand Prix-deltagerne 2019:

Sang nummer 1: 'Anywhere'

Simone Emilie

23 år, opvokset på Vesterbro i København, bor på Frederiksberg.

Turnerede som sopransolist i Sankt Anne Gymnasiums pigekor i blandt andet Singapore, USA og Spanien, ligesom hun gennem årene også har optrådt i forskellige bandkonstellationer og solo med sin egen musik.

- 'Anywhere' er en meget ærlig sang, der emmer af både længsel og håb, og som har en rigtig fin renhed, som jeg holder meget af. Den begynder i det stille og sårbare og ender så ud i et kæmpe brag. Sangen har lidt af alle elementer, og jeg er virkelig glad for den, siger Simone Emilie.

Sang nummer 2: 'Kiss Like This'

Jasmin Gabay

31 år, opvokset i København, bor i Søborg

Jasmin blev landskendt i 2018-udgaven af DRs 'Den store bagedyst', hvor hun nåede hele vejen til finalen, og var i 2017 en del af koret til Eurovision, med Anja Nissen, der repræsenterede Danmark med ’Where I Am’.



- Sangen handler om et helt særligt kys. Og så lyder den lige præcis, som, jeg synes, en ægte Grand Prix-sang skal lyde; den har en god energi, den er sjov, og den byder op til en kæmpefest, siger Jasmin.

Sang nummer 3: 'Hold My Breath'

Rasmus Faartoft

25 år, født i Herning, bor i København.

Tekst og musik: Martin Skriver, Tim Schou, Thomas Agerholm, Sebastian Owens, Benjamin Rønn og Marcus Elkjer.

Rasmus Faartoft har medvirket i populære musicals som 'Shu-bi-dua - The Musical', 'Klokkeren fra Notre Dame' og ikke mindst i kæmpehittet 'Seebach', hvor han var en del af ensemblet og blandt andet spillede rollen som Grand Prix-værten Erling Bundgaard.

- Da jeg hørte ’Hold My Breath’ første gang, blev jeg meget rørt, fordi den vækkede en stor genklang i mig. Samtidig er sangen en universel fortælling, der handler om, at det af og til kan være svært at acceptere sig selv i den verden, vi lever i. Jeg håber, at sangen kan få folk til at føle, at det er okay at være den, man er. Det er i hvert fald, hvad den har gjort for mig, siger Rasmus Faartoft.

Sang nummer 4: 'Dancing with You in My Heart'

Marie Isabell

33 år, fra Amager i København.

Tekst og musik: Greg C. Curtis, Miguel Garcia, Petrus Wessmann og John Ballard.

Marie Isabell blev opdaget gennem Instagram, men erstatter nu den lille mobilskærm med den store tv-skærm, når hun går på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix 2019.

- Det er en megafed sang, og den har alle de her klassiske kvaliteter, som, jeg synes, en Grand Prix-sang skal have. Og så vækker den virkelig mange følelser i mig, fordi jeg tænker på min søn, når jeg synger den. Så jeg skal passe på, at jeg ikke kommer til at tudbrøle, når jeg synger den på scenen, siger Marie Isabell.

Sang nummer 5: 'Say My Name'

Sigmund

23 år, opvokset i Sørvad ved Holstebro, bor i København.

Tekst og musik: Christoffer Stjerne og Abigail F. Jones.

Sigmund sang sig i 2018 i semifinalen i X Factor og har siden bl.a. medvirket i en dokumentar på DR3 og udgivet sin egen selvbiografi.

- Når man bliver slået ud og får et gok i selvtilliden, så er man nødt til at samle sig selv op igen. Man skal tro på sig selv og elske sig selv hver eneste dag. Det er så vigtigt, og det er dét, sangen handler om. At få lov til at synge sådan en sang i Dansk Melodi Grand Prix er kæmpestort for mig, og det er noget, jeg har drømt om hele mit liv, siger Sigmund.

Sang nummer 6: 'Dronningen af baren'

Humørekspressen

Søren Schou, Christian Kroman, Chang Il Kim & Peter Lützen, alle fra København.

De fire medlemmer i Humørekspressen er bedre kendt som Pharfar, Klumben, Chapper og guitarist i bandet Panamah, Peter Lützen.

- Vi er meget stolte over at være med i Dansk Melodi Grand Prix. Vi tænker, at vores nummer skiller sig ud, og det, synes vi, er fedt. Vi glæder os til at gøre danskerne i godt humør - og så glæder vi os ikke mindst til at kunne synge ligeud, at damer bare er dejlige, lyder det fra Humørekspressen.

Sang nummer 7: 'League of Light'

Julie & Nina

Julie Berthelsen, 39 år, & Nina Kreutzmann Jørgensen, 41 år, begge opvokset på Grønland.

Tekst og musik: Julie Berthelsen, Nina Kreutzmann Jørgensen, Marcus Winther-John og Joachim Ersgaard.

De har kendt hinanden i mere end 20 år og har hver især haft stor succes som solister, men ved Dansk Melodi Grand Prix 2019 optræder de to sangerinder for første gang nogensinde som en duo.

- Det er vigtigt, at vi øver os i at styre vores følelser, for det betyder noget helt særligt for os at stå på netop en Grand Prix-scene. Vi kommer til at stå der med så stærke, følelsesmæssige og personlige budskaber om noget, der er meget større end os, lyder det fra Julie & Nina.

Sang nummer 8: 'Step It Up'

Teit Samsø

37 år, opvokset i Holeby på Lolland, bor i Fredericia.

Tekst og musik: Christoffer Stjerne, Lise Cabble og Nanna Larsen.

Teit Samsø er fastansat ved Fredericia Teater, hvor han bl.a. har kunnet opleves i rollen som Tommy Seebach i musicalen ’Seebach’.

- I udgangspunktet er sangen egentlig bare en fest, men med min optræden håber jeg, at jeg kan få formidlet, at livet handler om netop at have en fest, men også at der i samfundet skal være plads til alle. At vi alle kan åbne armene og tage imod hinanden, uanset hvor forskellige vi er, siger Teit Samsø.

Sang nummer 9: 'Love Is Forever'

Leonora

20 år, er opvokset og bor stadig i Hellerup nord for København.

Tekst og musik: Lise Cabble, Melanie Wehbe og Emil Lei.

Leonora har tidligere skøjtet på eliteniveau, men fokuserer nu fuldt ud på musikken.

- Kærlighed er noget universelt, som er i alle mennesker og mellem alle mennesker - og altid vil være der. Det er det, sangen handler om. Selvom der foregår grimme ting rundt omkring i verden, vil kærligheden altid være der til at skabe håb, optimisme og binde folk sammen, siger Leonora.

Sang nummer 10: 'That Vibe'

Leeloo

34 år, opvokset i Aabenraa, bor i Gentofte nord for København.

Tekst og musik: Laurell Barker, Ludvig Hilarius Brygmann og Maria Marcus.

Pernille Leeloo har turneret med sin egen musik i både USA og Europa og blev for nylig inviteret med på danmarksturné som opvarmning for Sanne Salomonsen.

- Jeg er megaspændt! Jeg elsker at optræde og synes, det er det fedeste i hele verden. Især med en sang som 'That Vibe', der er en rigtig festsang, som man slet ikke kan undgå at blive i godt humør af, siger Leeloo.