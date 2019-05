Taget i billetfusk: Nu betaler realitydeltager tilbage

I går kunne Ekstra Bladet afsløre, at den tidligere paradiso Nathja Pusle Borowiec havde solgt fiktive billetter til 'Vi elsker 90'erne', og at flere havde penge i klemme. Nu er pengene faldet

Det skulle være så godt, da den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nathja Pusle Borowiec i april udlovede vip-billetter til weekendens 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre.

Billetter, som slet ikke er i salg i år.

1.500 kroner skulle man hive op af lommen for at få fingre i en vip-billet, som man til gengæld ville få tilsendt 14 dage før eventen startede. Billetterne kom aldrig, og i går stod flere købere frem i Ekstra Bladet og fortalte, at de følte sig snydt, og at de kæmpede for at få deres penge tilbage.

Efter sagen eskalerede med trusler om politianmeldelse, er pengene nu retur i købernes hænder.

'Halløj inde på bladet. Vil bare lige orientere om, at Nathja har betalt mine 6.000 kroner tilbage igen,' skrev Dennis Roed, der havde købt fire billetter, sent i går aftes i en sms til Ekstra Bladet.

Sagen blev for alvor speget, da 'Vi elsker 90'erne' kunne fortælle til Ekstra Bladet, at de omtalte billetter slet ikke eksisterer. Hvis man skal have adgang til vip-området, skal man inviteres af arrangøren selv.

'Vores vip-billetter er kun til inviterede gæster og sponsorer. Der er ikke nogle, vi går i salg med, konstaterede arrangør Riffi Haddaoui, der pure afviste at have indgået et samarbejde med eks-paradisoen.

Over al forventning

Derfor var det også en lettet Cecilie Kjærsgaard, der kunne se pengene ført tilbage i går aftes. Sammen med sine veninder havde hun købt seks billetter til en samlet pris på 9.000 kroner.

- Det er vi rigtig glade for, det er over al forventning, at vi får dem igen, siger Cecilie Kjærsgaard.

Sammen med veninderne nåede de lige akkurat at købe seks nye drink & dance-billetter til lørdagens tæt på udsolgte arrangement. Denne gang igennem arrangøren selv.

- Vi har trukket politianmeldelsen tilbage og skrevet til vores bank, at det hele er gået i orden. Vi har også skrevet til 'Vi elsker 90'erne', at det hele er fint igen. Der har ikke været ondt blod mellem os og Nathja, vi har bare gjort, hvad vi kunne for at få vores penge igen, siger Cecilie Kjærsgaard.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det var gennem denne salgsannonce på Instagram, at Nathja Pusle Borowiec solgte billetterne. Foto: Privat

Nathja: Jeg er lettet

Nathja Pusle Borowiec bekræftede i går over for Ekstra Bladet, at hun havde solgt 15 af de omtalte billetter. Det giver en samlet pris på 22.500 kroner.

Hun hævdede dog at være uvidende om, at der var tale om et fupnummer, og at hun var sidste led i kæden, som også skulle inkludere hendes ven, der refererede videre til en person, der skulle være i besiddelse af billetterne. Til Ekstra Bladet fortalte hun, at hun ikke kendte identiteten på sidstnævnte, og hun afviste at fortælle, hvem hendes ven var.

Derfor tog hun selv skraldet, men onsdag morgen er det en lettet Nathja Pusle Borowiec, som Ekstra Bladet fanger over telefonen, efter køberne har fået deres penge retur.

- Jeg er meget, meget lettet. Er du sindssyg. Jeg fik pengene tilbage og skyndte mig at overføre videre til dem, der havde købt billetterne. Der manglede 2.000 kroner, men dem har jeg selv lagt ud, fortæller Nathja Pusle Borowiec.

Hun slår fast, at det er alle købere, der nu har modtaget deres penge retur.

- Jeg lyver ikke, når jeg siger, at de sidste to dage har været de værste i mit liv. Jeg er blevet truet, og folk har lagt mine oplysninger ud og sagt, at de ville troppe op i flok på min adresse. Det har ikke været meningen med alt det her. Lige nu er jeg bare lettet over, at folk har fået deres penge tilbage og har kunnet nå at købe billetter, fortæller hun.

- Du har hele tiden holdt hånden over din samarbejdspartner eller kammerat. Hvorfor det?

- Jeg har fundet ud af, at der har været andre indblandet, og de har stået til at kunne miste alt, så for at jeg kunne få pengene, blev jeg nødt til at tænke på, at jeg ikke bare kunne udlevere en bekendt, som er det, jeg vil kalde min kammerat i dag. Jeg ville ikke få pengene af at udlevere ham, siger hun.

Uagtet om man køber den forklaring eller ej, så lover Nathja Pusle Borowiec, at hun har lært sin lektie.

- Jeg kommer aldrig nogensinde til at sælge noget som helst igen med mindre, jeg er ansat et sted, og det er min stilling. Jeg troede jo også selv, at jeg skulle med, men det skal jeg ikke på grund af det her. Det har været ren kaos, lyder det fra en trods alt lettet Nathja Pusle Borowiec.

Tænk jer om

Da Ekstra Bladet i går talte med 'Vi elsker 90'erne'-arrangøren Riffi Haddaoui, fortalte han, at de hvert år oplever folk, der er blevet snydt med billetter. Derfor opfordrede han også folk til at tænke sig om.

- Hele året rundt gør vi rigtig meget ud af at sige, at folk skal købe deres billetter hos Ticketmaster, der er det officielle sted for salg af billetter. Der er rigtig mange, der bliver snydt hvert år, men vi har ikke set det på denne her måde med VIP-billetter før. Som regel er det noget med, at samme billet sælges flere gange. Vi anbefaler derfor vores gæster, at de køber deres billet fra de officielle kanaler, fortalte han.