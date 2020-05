Teaterchef: Det kan ikke betale sig at åbne

Underholdningshungrende danskere kan endelig igen sætte sig i stolene rundt omkring på landets teatre, som efter at have været lukket siden 7. marts nu kan slå dørene op.

Men der bliver tale om en ganske anden oplevelse, end man som publikum er vant til.

Ifølge retningslinjerne, som Kulturministeriet netop har udgivet, må der maksimalt være 500 personer til stede til forestillinger, både indendørs og udendørs.

Der skal desuden være afstand mellem publikummer, som sikres ved at holde hvert andet sæde tomt eller ved at sørge for en meters afstand mellem stolene.

For Det Ny Teater i København, der har plads til 1000 gæster, betyder retningslinjerne ifølge direktør Niels-Bo Valbro, at det umiddelbart ikke kan betale sig økonomisk for dem at åbne.

- Det vil det ikke kunne. Men jeg skal jo lige sige, at Det Ny Teater bortset fra den forestilling, som blev afbrudt, jo ikke har nogen forestilling, der er planlagt før midten af september. Så vi må bare håbe, at der bliver lempet, så antallet sættes op, siger han til Ekstra Bladet.

Stykket 'Dance of the Vampires' havde premiere 30. januar og skulle have spillet frem til 9. april.

Se også: Musicalchef: Tab på voldsomt mange millioner kroner

Teaterdirektør for Det Nye Teater Niels-Bo Valbro ved ikke på nuværende tidspunkt, om det kan betale sig at genoptage den forestilling, der blev afbrudt af coronakrisen. Han kan heller ikke sige med sikkerhed, hvordan de vil udmønte de forskellige retningslinjer. Foto: Anthon Unger

Usikkerhed

Fordi man på Det Ny Teater ofte laver dyre opsætninger med mange medvirkende, er det ikke nok at kunne sælge 500 billetter, forklarer Niels-Bo Valbro.

Og han er desuden usikker på, om de kan få plads til 500 personer med alle de andre retningslinjer, der også skal følges. Som han siger, 'lurer djævelen ofte i detaljen'.

- De her bestemmelser er ligesom alle andre bekendtgørelser, love og anvisninger i forbindelse med coronakrisen lavet under stort tidspres. Derfor er det nødvendigt at male med en bred pensel, og muligheden for at tænke individuelle hensyn ind er ikke til stede.

- Vores teater har fem etager, og hver etage er i virkeligheden en selvstændig celle, men begrænsningerne for os er de samme som for teatre, der har hele publikum siddende i ét lokale, siger han.

Derfor kan han heller ikke sige med sikkerhed, om den forestilling, som blev afbrudt af coronanedlukningen, vil blive genoptaget.

- Det kan ikke udelukkes, at vi kommer til at spille forestillinger for de tilladte 500. Det beror på, om vi kan få kompensation for differencen (de billetter, der ikke kan sælges, red.), siger han.

Alligevel holder Niels-Bo Valbro fast i den programsatte opsætning af musicalen om 'Oliver Twist', som har premiere 15. september, og som var planlagt lang tid før coronakrisen.

- Vi glæder os til at se dem, der har købt billet, selvom det er træls med usikkerheden. Vi vil gerne lave teater, og så er det jo ærgerligt, at der er gabende tomt lige i øjeblikket, selvom det selvfølgelig er forståeligt under omstændighederne, siger han.