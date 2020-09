Ti kvinder i klagebrev til DR: Udsat for sexisme

Sagerne om sexisme ruller i mediebranchen, og senest har ti kvinder sendt et brev til DR, hvor de beskriver sexisme og krænkelser i den periode, de var ansat som praktikanter på mediet.

Det skriver Information.

Episoderne dækker over perioden fra 2015-2019.

I brevet beskriver kvinderne krænkende adfærd som uønsket massage og berøring på balderne.

Hensigten med klagen er, at kvinderne ønsker en undersøgelse i DR Nyheder, der vil sætte fokus på den sexistiske kultur.

Det skriver en af kvinderne bag brevet på sin Facebook.

'Jeg er stikhamrende tosset, skuffet, men mest af alt virkelig ked af det over, hvordan DR har behandlet mig og ni andre kvinder i en verserende sag i DR Nyheder. Og så er jeg oprigtigt bekymret for, at andre kvinder ikke får den hjælp og støtte, de SKAL have, når/hvis de samler mod til at række ud til ledelsen og HR i sager om sexchikane.

Dagbladet Information bringer i morgen en historie om, at jeg forleden sammen med ni andre tidligere kvindelige praktikanter fra DR Nyheder sendte en klage til ledelsen i HR. En klage, vi alle skrev under på, som indeholder ti vidnesbyrd om sexchikane og grænseoverskridende adfærd fra en navngiven mandlig leder, en ikke-navngiven chef, men også andre om sexchikane og upassende adfærd i huset. I klagen opfordrer vi DR Nyheder til at foretage en intern undersøgelse, som vil klarlægge, hvor omfattende den sexistiske kultur er, da vi er bevidste om, at vores klage blot er et udpluk, og at indsamlingen ikke er foretaget professionelt. Det er ikke en PhD-afhandling - det er vidnesbyrd, vi stiller til rådighed for dem, som har ansvaret for at handle', skriver Shani Pedersen indledningsvist i opslaget.

Hun fortæller, at kvinderne fra DR er blevet bedt om at stå frem med navn, før de vil behandle klagen.

Shani Pedersen kommer derfor med en klar opfordring til ledelsen på DR.

'DR, det må I kunne gøre bedre. Det SKAL I gøre bedre. Jeres retningslinjer og politik om sexchikane og trivsel betyder ingenting, hvis ledelsen ikke kan eksekvere på dem, eller hvis man - muligvis uden intentionenen om det - lukker munden på de kvinder, som har oplevet sexchikane'.

DR Nyheders nyhedsdirektør Sandy French har ifølge Information ingen kommentarer til de konkrete sager, der belyses i brevet, men indrømmer, at det får ledelsen til at reflektere.

- Vi har meget klare retningslinjer og spørger i trivselsmålinger ind til krænkende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed. Men ledelsens opgave er at sikre, at retningslinjer og regler bliver til mere end ord på papir, siger hun til avisen.

Tidligere har TV2 holdt krisemøde om sexisme, hvor medarbejderne kunne stille spørgsmål til ledelsen, og det samme er undervejs hos DR, hvor Sandy French ifølge Journalisten har indkaldt til frivillige møder.