Tivoli-koks til 30 millioner: Forlystelse har stået stille i en måned

Tivolis seneste millioninvestering - karrusellen Tik Tak - har indtil videre ikke skabt andet end problemer.

9. august havde Tivoli inviteret den danske verdenspresse til testkørsel af Tik Tak, som skulle være afløseren for Snurretoppen.

Men på selve dagen blev turen aflyst, da der manglede en sikkerhedsgodkendelse på forlystelsen til 30 millioner.

Pressetesten blev gennemført 13. august i stedet og kunne så åbne op for parkens gæster to dage senere.

Men så kunne problembarnet heller ikke mere.

Tik Tak begyndte at få problemer igen den 18. august, og skandale-karrusellen stoppede helt med at køre 20. august. Tik Tak har altså kørt planmæssigt i mindre end tre dage.

Ifølge Tivolis pressechef, Torben Plank, har teknikken drillet.

- Vi har haft nogle udfordringer med noget teknik, der gør, at forlystelsen ikke har kørt rundt, som den skulle. Vi vil gerne have, at alle vores gæster får samme oplevelse, når de prøver Tik Tak. Vi er virkelig kede af det, fortæller en presset pressechef til Ekstra Bladet.

Selvom Tik Tak fik premieren udsat med en uge, og den har nu stået stille i en måned, så afviser Tivoli, at de gæster, der nåede at prøve karrusellen, har været udsat for fare.

- Nej. Vi tester alle vores forlystelser hver dag, og der har Tik Tak ikke kørt, som den skulle. Men at udlede at nogen har været i fare er noget sludder, slår Plank fast.

Tavse Tivoli

Det var med store armbevægelser, da Tivoli kunne åbne Tik Tak 13. august for gæsterne, og forlystelsen så ud til at skulle blive havens helt store trækplaster i sensommeren.

Men endnu Tivoli har ikke meldt noget ud til deres 340.000 følgere på Facebook om Tik Taks triste skæbne. I stedet skal man ind på Tivolis hjemmeside og klikke ind på Tik Tak. hvis man vil vide, at den nye karrusel ikke kører.

Ifølge Tivolis pressechef fortæller man det til kunderne, når de køber turpas.

- Vi siger det til gæsterne, når de køber deres armbånd, men der er ingen kompensation. Vi har parkens andre forlystelser, der kører. Vi kan bare ikke lade den (Tik Tak, red.) køre, når den har tekniske udfordringer i styresystemet, siger han.

- Vi har skrevet det på vores hjemmeside under Tik Tak, men vi har ikke lavet et decideret opslag på Facebook. Vi har selvfølgelig svaret folk, når de har spurgt os på Facebook. Vi har også oplyst det ved salg af turpas i vores Box Offies, fortæller pressechefen.

Tik Tak har været en kæmpe investering for Tivoli, men Torben Plank gider ikke placere et ansvar for, at deres dyre forlystelse har stået stille i en måned.

- Vi ønsker ikke at pege fingre af nogen. Vi håber bare, at Tik Tak snart kan køre med vores gæster, slutter Torben Plank.

Pressechefen kan ikke sige, hvornår Tik Tak igen er parat til at modtage gæster.

Se klippet øverst i artiklen, hvor pressechefen må aflyse premieren for pressen, da Tik Tak mangler sikkerhedsgodkendelse

Se klippet nedenunder, hvor Ekstra Bladet prøvekører Tik Tak, før den gik i stykker

Se klippet nedenunder, hvor du kan se Tik Tak blive bygget