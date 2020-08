Tivoli venter underskud på op mod 200 millioner kroner

Coronakrisen har ramt Tivoli hårdt.

En forventning om markant færre gæster får Tivoli til at vente et underskud på 150-200 millioner kroner i 2020. Det oplyser forlystelsesparken i en delårsrapport.

Tivoli måtte gennem foråret udskyde åbningen af den gamle have flere gange, og det har kostet, at både gynger og karruseller har stået helt stille.

Også de mange turister, de i år ikke har kunnet komme til København, har kunnet mærkes.

I en meddelelse fra selskabet kan det ses, at omsætningen har været på 163,1 millioner kroner mod 400,3 millioner sidste år. Det er et fald på hele 59 procent.

'Rammebetingelserne for Tivolis forretning er på grund af COVID-19 og de omfattende sociale restriktioner væsentligt forringet, og derfor er Tivoli økonomisk meget hårdt ramt af Coronakrisen. Det er i høj grad den forskudte åbning, forbuddet mod større forsamlinger, 6-dages reglen for turister og de generelt færre turister i København, som påvirker Tivolis aktivitetsniveau negativt - samtidig med at COVID-19 også forøger Tivolis omkostninger til sikkerhedsmæssige og hygiejniske foranstaltninger. Selvom krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det fortsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt serviceniveau i lighed med, hvad gæsterne forventer af Tivoli – samtidig med at hele opholdet i Tivoli foregår under sikre og tydeligt trygge rammer, udtaler finansdirektør, Andreas Morthorst, i meddelelsen.