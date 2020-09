Tommy Kenter: Endelig gift som 70-årig

Over en romantisk kop kaffe fik han et 'ja' af Janne

Der er visse ting, man må prøve i hvert fald én gang i sit liv. Giftermål kunne være en af disse ting, og nu har Tommy Kenter så ladet sig smede i hymens lænker. Nærmest uden at offentligheden har opdaget det.

– Janne og jeg nåede det lige inden den store lockdown. Det var heldigt. Festen blev holdt en uge før, og vi var 60 mennesker. Når man er blevet 70 år og skal giftes for første gang i sit liv, så skal man da have lidt ud af det, forklarer han smilende.

For første gang i sit 70-årige liv følte Tommy Kenter sig klar til giftermål. Foto: Jonas Olufson

Tommy Kenter har haft adskillige forhold igennem sit lange liv – blandt andet har han sin datter med kollegaen Ann Mari Max Hansen, men heller ikke her nåede han frem til alteret.

God tid

– 2020 skulle være et omskifteligt år, sagde astrologerne sidste år, og det må man sige har holdt stik for mange mennesker - og i hvert fald for mig. Jeg flyttede ind hos Janne permanent 1. marts i år i hendes lejlighed i indre København, og jeg er lykkelig, griner han.

Den folkekære skuespiller mener, at når der nu alligevel ikke har været en skid at lave for en rask entertainer siden nytår, kan han lige så godt bruge tiden på at fin-indrette sit eget rum i det nye fælles hjem.

– Pludselig er der tid til at gøre alt det - også i forhold til sommerhuset, som har været udskudt alt for længe. Vi har opholdt os på landet så meget som overhovedet muligt siden marts, forklarer han.

Jeg gik jo ikke ud og købte ringe, før jeg vidste, om hun ville giftes med mig, siger Tommy Kenter med en ræv bag øret. Foto: Jonas Olufson

Frieriet til Janne Hiort – enke efter reklamemanden Peter Hiort – foregik udendørs i haven.

Meget romantisk

– Jeg er romantisk med stort ’R’, så selvom vi sad og fik en prosaisk kop kaffe, sparede jeg ikke på romantikken. Og hun sagde til alt held ’ja’. Vores ringe er hammerslået sølv, som vi valgte i fællesskab. Jeg gik jo ikke ud og købte ringe, før jeg vidste, om hun ville giftes med mig, siger han med en ræv bag øret.

Det blev skuespillerens datter, som er cand. theol., der sammen med Københavns kulturborgmester viede parret i Sceneriet på Det Ny Teater.

– Vi kunne ikke se os selv i en kirke, og ritualet var skåret til, så det passede til os. Det samme var musikken. Vi hørte Procol Harum og Beach Boys’ skønne vokalharmonier. Det var lige os. Smukt, enkelt og vedkommende. Det føltes så rigtigt, fastslår Tommy Kenter.