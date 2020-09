Tommy Kenter: Jeg er virkelig på røven

Skuespilleren er glad for prestigen i sin Æres-Reumert, men han kunne også godt have brugt de penge, der tidligere fulgte med

En Æres-Reumert for lang og tro tjeneste. Tommy Kenter begyndte sin karriere i rampelyset som tiårig i 1960, så hvis begrebet ’lang og tro tjeneste’ nogensinde har givet mening, er det her.

I dag er manden 70 år, og i aftes stod han på scenen i Folketeatret og modtog branchens hyldest og sin prestigefyldte ÆresReumert-pris.

Desværre har Reumert-priserne været uden sponsor siden 2018, så der følger ikke de store pengebeløb med som tidligere, hvor en check på 300.000 kr. kom oveni.

Tommy Kenter har ikke råd til at trække sig tilbage. Han har nemlig ingen pensionsopsparing. Foto: Jonas Olufson

– Ære er godt, men penge lugter nu ikke. De ville være faldet på et tørt sted, siger Tommy Kenter med vanlig sort humor.

Og så griner han gnæggende.

Tommy Kenter på scenen mandag aften for at modtage sin pris. Foto: Philip Davali

Huslejen skal betales

– Jeg er da glad og berørt over, at komitéen har lagt mærke til mig, for de ser jo rigtig meget teater i den komité, så tak for det. De er kyndige mennesker, så det er da rørende, at det blev min tur. Og prisen er ikke givet for min rolle som Tevye i ’Spillemand på en tagryg’, som Det Ny Teater’ genopsætter til næste år. Den er givet for det, jeg har lavet gennem alle årene. Det er jo trods alt en del, smiler han og konstaterer:

Nu kan Reumert-statuetten komme til at stå på Tommy Kenters 'kaminhylde'. Foto: Lasse Lagoni/Ritzau Scanpix

– Man kan desværre ikke betale husleje med ’æren’. Den vil min husejer skide på. Som mange andre i branchen er jeg virkelig på røven i år. Jeg måtte lægge en egenproduceret forestilling ned i foråret, og lige nu kigger min revisor på, hvad jeg eventuelt kan få i coronastøtte. Men det kommer nok aldrig til at dække hele tabet. Det er op ad bakke at være freelancer og selvstændig i disse tider.

Ikke råd til pension

Selvom den folkekære skuespiller og entertainer efterhånden er en moden mand, har han ingen planer om at trække sig tilbage. Af mange grunde. Men den væsentligste er, at han ikke har råd. Han har nemlig ingen pensionsopsparing.

– Det er ikke uvilje, at jeg ikke har en opsparing. For som et fornuftigt menneske havde jeg faktisk etableret sådan en opsparing. Men så ragede jeg uklar med skattevæsenet, og så røg alle pengene. Derfor må jeg bare på med den sjove hat nogle år endnu - eller rettere så længe jeg kan. Huslejen betaler ikke sig selv.

Huslejen betaler desværre ikke sig selv, konstaterer Tommy Kenter

Det lykkedes sidste år for ham at få solgt sit store hus uden tab, og i dag bor han til leje i indre by i København.

Men derudover ejer han et sommerhus i Rørvig, så han kan stadig får græs imellem tæerne.

– Der er ingen klynk fra min side, selvom indtjeningen er styrtdykket - for ikke at sige i nul i år. Jeg har intet i kalenderen, før vi indleder prøverne på ’Spillemand på en tagryg’, der spiller fra januar 2021. Men det skal jeg nok komme igennem.

Jeg har et job, som jeg elsker. Det er en livsstil. Der har alle dage været stor usikkerhed forbundet med at være skuespiller. Oveni har jeg, bortset fra, at jeg er lidt overvægtig, et godt helbred, og jeg træner jævnligt for at holde mig fysisk og psykisk i live.

– I modsætning til mange andre fag bliver skuespillere ikke fysisk nedslidte. Det gør os privilegerede, forklarer Tommy Kenter. Foto: Jonas Olufson

Skal tabe sig igen

Tommy Kenter erkender, at han er storforbruger af animalske produkter med fedt i. Men det skal til at være slut for en tid. Der har sat sig ti kilo på sidebenene siden sidste gang, han spillede den altoverskyggende og meget roste hovedrolle i ’Spillemand på en tagryg’. De skal af igen, for ellers kan han ikke klare at styrte dansende og syngende rundt på scenen en hel aften.

– I modsætning til mange andre fag bliver skuespillere ikke fysisk nedslidte. Det gør os privilegerede - og gør også, at vi kan blive på arbejdsmarkedet længere. Og når ens arbejde samtidig er ens hobby, går det. For at understrege det sidste kan jeg afsløre, at jeg samler på dvd’er og cd’er. Hertil kommer vinyl, 78’ere og VHS-bånd. Det er frygtelig gammeldags, men jeg er vild med. Og som min ven Niels Jørgen Steen siger: ’Jeg er blevet så gammel, at alle mine pornofilm er på betamax,’ klukker Tommy Kenter.