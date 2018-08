Torsdagens Smukbabe: Kæk blondine

Den blonde aarhusianer mener, at festivalen kommer til at mangle hende, hvis ikke hun vinder konkurrencen

Noget kunne tyde på, at den 20-årige Oline Nielsen fra Aarhus har taget byens smil med sig på festival.

Blondinen blotter i hvert fald sine hvide tænder i et ekstra bredt smil, idet Ekstra Bladets fotograf afbilder hende på Smukfest.

Frøken Nielsen har meldt sig til årets Smukbabe-konkurrence og står dermed til at vinde en billet til næste års festival, hvis læserne vil det.

I går gik Oline Nielsen død i teltet med en halvtom dåse makrel i tomat i hånden. Foto: Olivia Loftlund

Søndag kan de stemme på den af ugens babes, som de mener bør vinde titlen.

Står det til Oline Nielsen, kan der dog ikke været megen tvivl om, hvem der skal være årets Smukbabe.

- Jeg er essensens af babe, og festivalen kommer til at mangle mig næste år, hvis ikke jeg vinder den billet.

Oline Nielsen beskriver sig selv som grineren og nice.

- Det kan du se på billederne. Var der måske andre, der havde flag og en badebold? Det tror jeg ikke, at der var, siger hun kækt.

Oline Nielsen skal være fuld i aften, men ikke helt så beruset som i går. Foto: Olivia Loftlund

Oline Nielsen mener desuden, at læserne bør give hende sejren, fordi hun har et hårdt år på arbejdsmarkedet at se frem til.

- Jeg er lige blevet færdig i 3. g, og jeg skal til at have det sygt nederen og arbejde fuldtid, så giv mig noget livsglæde.

- Jeg skal arbejde på et lager, lyder det fra torsdagens Smukbabe.