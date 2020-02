Total forvirring: Drama til Zulu Awards

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En ukendt mand fik pludselig banet sig vej op på scenen til Zulu Awards 2020, som tirsdag aften finder sted i K.B. Hallen.

Her stillede han sig op og sagde følgende:

- Jeg elsker Paludan. Jeg elsker Danmark.

Et øjeblik opstod der forvirring på scenen, før to vagter kom og tog ham i armen og førte ham ned fra scenen.

Vært Dar Salim tog det med et smil og udråbte ham som 'årets prankster', inden han præsenterede det afsluttende nummer torsdag aften.

- Han er sådan en prankster, siger Dar Salim til Ekstra Bladet og slår fast, at det overhovedet ikke var planlagt.

Værten tog det dog helt roligt.

- Jeg lod bare ham gøre det færdig, siger Dar Salim, som godt kender manden, der løb på scenen.

- Han er sådan en prankster, der lavers pranks på internettet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV2, der er ved at danne sig et overblik over situationen.