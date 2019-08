Tv-vært gør vildt comeback efter 20 år

Efter 20 år, hvor hun ikke har spillet skuespil i større film, gør tv-værten Ibi Makienok nu comeback.

Hun er nemlig netop nu i gang med at optagelserne til en ny film, hvor hun har en af de bærende roller.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende i forbindelse med arrangementet Smukbold under Smukfest i Skanderborg.

- Jeg skriver stadig på min bog, og så skal jeg lave noget film lige om lidt. Men det er lidt hemmeligt, sagde hun med et stort smil og fortsatte:

- Jeg kan ikke sige noget om det, men jeg er vildt glad for det, og jeg har en rolle i den her film, siger hun.

Se også: Ibi: Sådan er mit liv som kronisk syg

Uddannet skuespiller

Selvom Ibi Makienok er uddannet skuespiller og blandt andet har medvirket i flere kortfilm, kender vi hende nok mest fra rollen som tv-vært på blandt andet 'Paradise Hotel' og 'Date mig nøgen'.

Men nu er det ifølge Ibi Makienok tid til, at hun igen prøver kræfter med skuespillet.

- Jeg er uddannet skuespiller, men det er lang tid siden, jeg har prøvet det. Så nu ser jeg lige, om jeg kan vende det om lidt. Det er fedt, at der er nogen, der stoler på, at jeg stadig kan det. For det er 20 år siden, at jeg sidst har været med i en film ud over små kortfilm, siger 44-årige Ibi.

Flere kendte danskere deltog onsdag i Smukbold - en traditionsrig håndboldkonkurrence på Smukfest - for at samle ind til et godt formål. Foto: Aleksander Klug

For et par år siden blev Ibi Makienok pludselig alvorligt syg, da hun blev ramt af dobbeltsidet nyresvigt. Siden har hun tænkt ekstra meget over at følge sin mavefornemmelse og de drømme, hun ønsker at opnå.

Se også: Kæmpe nøgenchok: Grünewald smed pludselig toppen

- Efter min sygdom har jeg det sådan, at det er noget med at hoppe ud i tingene, og at jeg egentlig er lidt ligeglad med, hvad andre mener, og så håber jeg selvfølgelig bare, at det bliver godt med den her film, siger hun og fortsætter:

- Men i og med, at man bliver castet til noget, så er der jo nogen, der i hvert fald regner med, at det bliver godt. Det er bare vigtigt at prøve at udføre de fleste af de drømme, man har, for det kan jo være slut i morgen, slår hun fast.