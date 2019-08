Uventet besøg på Smukfest

Grevinde Alexandra er torsdag aften ankommet til Smukfest for at hygge sig med sine veninder og høre Lukas Graham og dj'en Calvin Harris, der indtager Bøgescenerne i Skanderborg senere på aftenen.

Ekstra Bladet mødte hende til en kort snak backstage på festivalpladsen, hvor hun hyggede sig med en gruppe venner og veninder, før hun senere i aften skal ud på Smuk-festivalpladsen og høre musik - for allerførste gang vel at mærke.

- Jeg har hørt så meget om Smukfest, og jeg har haft en del venner, der har været her. Det er sådan en inkarneret dansk sommer at være her i en dansk bøgeskov ude i naturen, siger hun til Ekstra Bladet og fortæller, at særligt to kunstnere står højt på hendes liste:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at høre Lukas Graham og Calvin Harris. Jeg elsker deres musik. De er kendt både her i Danmark og ude i den store verden, siger grevinden.

Grevinde Alexandra på Smukfest. Foto: Aleksander Klug

Grevinde Alexandra er kun på Smukfest for en enkelt dag, så telt bliver det ikke til denne gang.

- Det kunne godt være til en anden gang. Nu skal jeg lige se, hvad det er for en festival. Men vi er her kun i aften. Men en anden gang måske, griner hun.

- Hvordan har De det ellers?

- Det går dejligt. Jeg glæder mig til at se mine børn vokse op og følge med i deres nye fase i livet, siger hun og fortæller, at det bliver spændende at følge med i prins Nikolais nye liv som studerende på CBS.

Et par drinks inden koncerterne blev der også plads til. Foto: Aleksander Klug

Smukfest har i den grad været tilløbsstykke for både kendte og kongelige.

I går var det kronprins Frederik og Mary, der var på besøg på festivalen sammen med to af deres børn, Christian og Isabella. Her hørte kronprins Frederik Suspekt, mens kronprinsesse Mary og børnene tog til koncert med Citybois.