Vælter ind med klager: - Det er snyd

Efter Leonora blev kåret som vinder af dansk Melodi Grand Prix 2019, og den grønlandske duo Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen måtte nøjes med en andenplads, er flere grønlandske Grand Prix-fans gået til tasterne på de sociale medier for at udtrykke deres utilfredshed.

Flere mener nemlig, at der har været fejl i sms-systemet, og at deres sms'er på Julie og Nina i finalen ikke er blevet registreret korrekt. Flere utilfredse seere meddeler på Facebook, at deres stemmer ikke er gået igennem, eller at de ikke har fået kvitteringer for deres stemmer.

'Min mand og jeg fik slet ingen bekræftelse på vores stemmer i sidste afgørende runde. Og vi bor trods alt i Danmark. Det er så ærgerligt og uretfærdigt, at mange har stemt uden at blive talt med optællingen', skriver en kvinde på Facebook.

'Jeg har samme oplevelse som mange andre. Jeg fik svar på min første stemme næsten med det samme, men ved finalen her klokken 19.56 har jeg fået dette svar: 'Dansk Melodi Grand Prix 2019: Afstemningen er ikke aktiv. Din stemme tæller ikke og koster ikke 1 kr. Vh. DR'. Der er klart noget galt her', skriver en anden.

'Jeg har slet ikke fået bekræftet, om min stemme var registreret, og jeg kunne heller ikke stemme samme sang igen'.

'Det er snyd', konstaterer en fjerde.

Leonora kunne med 42 procent af stemmerne kalde sig vinder af dansk Melodi Grand Prix. Foto: Mogens Flindt

Undersøger sagen

Til det grønlandske medie sermitsiaq.ag oplyser teleselskabet Tele-Post, at de lige nu er i gang med at undersøge sagen og de mange klager.

- Vores teknikere er i gang med at undersøge sagen. Det handler om, at man ikke kan stemme på samme sang flere gange. Men da Nina og Julie går i finalen er der jo mulighed for at stemme igen, oplyser Paarnaq Hansen, der er kommunikationsmedarbejder hos Tele-Post til mediet.

Ifølge kommunikationsmedarbejderen undersøges det lige nu også, om der ligeledes har været problemer med afstemningerne i Danmark.

Ifølge DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, har de hos DR dog ikke opdaget nogen fejl i sms-afstemningen, og det ville de ifølge ham gøre 'meget hurtigt', såfremt det var tilfældet.

Der bor cirka 56.000 indbyggere i Grønland. Det var første gang i år, at man på Grønland og Færøerne kunne stemme i Dansk Melodi Grand Prix via DR's officielle Grand Prix-app.