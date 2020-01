Vanvid: Det kan du forvente dig af Reality Awards

Det er fuldstændig vanvittigt og umuligt at holde styr på, lyder det fra Philip May, der selv har været vært for awardshowet

I år er han nomineret i kategorien årets bedste mandlige realitydeltager, og han glæder sig til at sidde og nyde showet fra tilskuerrækkerne. Han lægger ikke fingre imellem, da han bliver spurgt til, hvad man kan forvente sig af det vilde show, der afholdes for syvende år i træk.

- Det er fuldstændig vanvittigt. Nu plejer jeg at stå på scenen og være vært, så det er faktisk første gang, jeg skal se showet, og det glæder jeg mig til at prøve. Jeg plejer at skulle stå og holde styr på folk, og det er umuligt. Nu vil jeg gerne prøve at nyde det og sørge for, at værterne får en rigtig hård aften, siger Philip May i videoen, som kan ses over artiklen.

Værterne i år er Lenny Pihl, Camilla Framnes og Jonas Korsgaard fra 'Love Island'.

- Hvad er din vildeste oplevelse til RA?

- Jeg var klædt ud som dragqueen sidste år, lyder det tørt fra Philip May.

Med i studiet var også Katrine Egebak fra 'Ex on the Beach', der er nomineret i kategorien Årets bedste bryster. I videoen kan du se hende blive overrasket, da hun finder ud af, hvad det også indebærer.

