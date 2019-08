Vanvittigt vejr: Folk flygter fra Smukfest

Himlen åbnede sig lørdag formiddag over Smukfest, og den store mængde regn får folk til at trække stikket og vende snuden hjemad

Lørdag formiddag væltede regnen ned over bøgeskoven i Skanderborg, hvor årets Smukfest lige nu løber af stablen, og flere campingområder er blevet oversvømmet som konsekvens heraf.

Den massive mængde regn får flere festivalgæster til at flygte fra festivalpladsen før tid, selvom det nu igen er klaret op over festivalpladsen og campingområderne.

På campingområdet Kærligheden møder Ekstra Bladet 18-årige Nicola Staalsen, der sammen med sine venner har valgt at forlade Smukfest allerede lørdag, selvom festivalen officielt først slutter søndag.

- Vi er på vej hjem. Det er sgu på grund af regnen. Alle fra campen har besluttet sig for at tage hjem, fordi det er vådt. Der er en kæmpe sø nede ved mit telt. Så det var nok det for i år, siger han.

Nicola Staalsen gider ikke mere. Foto: Aleksander Klug

Flere steder dannes der store søer som konsekvens af regnen. Foto: Aleksander Klug

Også 20-årige Sigurd Kunze-Thumsen har valgt at overgive sig, efter regnen hele natten og morgenen er plasket ind i hans telt.

- Vi bor i en sø. Det er forholdsvis mudret. Vi vågnede op i vand til knæerne. Min taske og mit telt er helt gennemblødt. Så nu er festivalen slut for mit vedkommende, siger han.

- Det er helt vildt træls for at være helt ærligt, men der er ikke så meget at gøre.

20-årige Sigurd bor bogstaveligt talt i en sø på Smukfest. Foto: Aleksander Klug

Diana Madsen er en af de Smukfest-gæster, der i år har bestilt et telt i området 'Home Sweet Home', hvor man kan bo i miljøvenlige papboliger. Netop de boliger har dog haft det svært efter regnvejret.

- Lige nu er det fuldstændig smadret. Vi lå i en sø, og der var en sø inde i vores telt. Op ad væggene var det væltet ned med regn. Teltet er helt splittet ad, så nu pakker vi vores ting og tager på hotel sidste nat, siger Diana Madsen på 38 år til Ekstra Bladet.

- Jeg skal nok ikke bo i et paphus næste gang, for det kan ikke tåle det, siger hun.

Paphusene har det svært i regnen. Foto: Aleksander Klug

Foto: Aleksander Klug

Foto: Aleksander Klug

Mere regn på programmet

Ifølge DMI kan festivalgæsterne i Skanderborg dog godt forvente, at lørdag kommer til at byde på endnu mere regn.

- Der er voldsomme byger, der driver ind over Jylland fra sydvest, og det vil vare resten af dagen. Der kommer de her byger, og så vil der være pauser, hvor det klarer op, men det vil være bygevejr resten af dagen, selvom det vil stilne lidt af i eftermiddag, siger Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

Flere steder er der opstået søer på grund af voldsom regn. Foto: Aleksander Klug

Bygerne kan være meget kraftige og blandt andet også byde på torden og hagl omkring Skanderborg.

- Der kan komme byger med alt fra 10-40 mm. regn, så det kan blive ret voldsomt, og for folk i bøgeskoven vil det nok føles som skybrud - også selvom det ikke nødvendigvis rammer de betingelser, der skal være opfyldt for skybrud i vores optik, siger han.

Også søndag vil der være regn på menuen.

- Søndag ser det også ud til, at der vil komme enkelte byger, men de bliver ikke ligeså kraftige som lørdag. Det bliver dog ret blæsende med en frisk vind. Samtidig med de her byger vil temperaturen falde, men vi vil stadig få omkring 20 grader.