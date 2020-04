Verdenskendt DJ overrasker: Spiller for et pivtomt Parken

Mere end 760.000 så med, da DJ Martin Jensen gav den gas for et totalt tom stadium

Den danske verdensstjerne Martin Jensen spiller koncert fra Telia Parken i København - men det er noget anderledes optræden, end de normale stadiumkoncerter.

For i parken, hvor der til koncerter er plads til cirka 50.000 mennesker, er der ikke et øje.

Til gengæld bliver koncerten livestreamet kvit og frit på hans Twitch-kanal.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Martin Jensen kommer til at spille flere live-koncerter på forskellige spillesteder rundt om i landet. Foto: Per Lange

Så tomt har man aldrig set Parken før. Foto: Per Lange

I alt var der mere end 760.000 personer, der løbende fulgte med i det fem timer lange dj-sæt, der varede fra klokken 18 til 23.

Selvom solokoncerten er en noget anderledes stadium-koncert, er det for Martin Jensen en 'drøm, der går i opfyldelse'.

'Hvis nogen for nogle måneder siden havde fortalt mig, at jeg skulle spille på det største stadium i Danmark, ville jeg ikke have troet på dem,' skriver han på sin Instagram-profil.

Han skriver videre i sit opslag på det sociale medie, at konceptet hedder 'Me, Myself, Online', og at han kommer til at give flere online-koncerter de kommende måneder.

Martin Jensens numre er sammenlagt blevet spillet mere end en milliard gange på Spotify på verdensplan, og hans største hot 'Solo Dance' står alene for mere end 566 millioner af afspilningerne.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Martin Jensen taler løbende ud til seerne, der kan chatte med ham, mens han spiller koncerten. Foto: Per Lange

Selvom Martin Jensen er mutters alene, så hygger han sig. Han har et glas rødvin med sig ved dj-pulten på midten af plænen. Foto: Per Lange

Ligesom DJ Martin Jensen er flere artister begyndt at spille koncerter live online. Det er nemlig mod regeringens tiltag mod coronavirus at spille koncerter foran et publikum, så derfor må de danske musikere tænke kreativt.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Fredag aften spillede Annika Aakjær koncert for Ekstra Bladets læsere på ekstrabladet.dk, som du kan gense her.

Og onsdag aften gav det danske popband Jung også en livekoncert på ekstrabladet.dk, du kan gense her.