Verdenskendt musiker stiller op i Eurovision

Året er 1999, da den finske dj Darude udsender singlen Sandstorm.

Nummeret udvikler sig til en international landeplage og går platin i Finland og Storbritannien, samt hædres med guld i lande som Tyskland og USA.

Skruer vi siden 20 år frem, er selvsamme Darude klar til at genindtage den globale musikscene. Nu som repræsentant for Finland i Eurovision, der afvikles i næste uge i Israel.

Ville Virtanen, som han hedder i det daglige, stiller op med nummeret 'Look away'.

- Jeg har fået at vide, at jeg sælger ud, fordi jeg stiller op i Eurovision. Men jeg er faktisk fuldstændig ligeglad med, hvad folk tænker. Og det har jeg altid været, siger Darude, der stiller op sammen med Sebastian Rejman og sangen 'Look away', til dr.dk.

Sebastian Rejman og Darude stiller op sammen for at repræsentere Finland. Foto: Ritzau Scanpix

Han er klar over, at det for mange kan virke mærkeligt, at han som en etableret musiker vælger at deltage ved det internationale Melodi Grand Prix. Men han forstår det ikke.

- Måske er det fordi, jeg er blevet ældre og har oplevet min karriere gå op og ned og i forskellige retninger, men jeg kan slet ikke se noget negativt ved at være med. Jeg ser det som en ære at repræsentere mit land, siger han.

Darude er da heller ikke den første kendte kunstner, der i nyere tid vælger at deltage i konkurrencen. Den russiske duo t.A.T.u. stillede op for Rusland i 2003. Det britiske boyband Blue repræsenterede hjemlandet i 2011, og hollandske Anouk blev i 2013 nummer ni.

Ifølge Darude har musikken i Eurovision udviklet sig, så det i dag er meget tættere på det mainstream-popmusik, man ellers hører, og han glæder sig derfor til at repræsentere sit hjemland.

Så sent som sidste år gæstede han Skanderborg Festival, da han overraskende gæstede scenen under Lågsus' optræden.