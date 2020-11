Vil du i Tivoli? Nu skal du bestille tid

Nu skal der bookes en tid, hvis familien skal ind i Tivoli og nyde julen.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Her står der, at man vil sikre afstand mellem gæsterne med et vagtfirma, der skal guide folk væk, hvis der opstår kødannelse.

Derudover er der premiere på et nyt bookingsystem, så gæsterne skal bestille tid til deres tur på forhånd.

Tivoli tager forholdsreglerne grundet corona, og gæsterne opfordres til at undgå de meget travle lørdage til deres julebesøg.

Direktøren Susanne Mørch Koch fortæller, hvorfor man vælger at bruge det nye system.

'Vi kan være mange i Tivoli, hvis bare vi ikke kommer på samme tid. Derfor indfører vi nu et bookingsystem, hvor gæsterne på forhånd skal bestille tid. Vi tager ansvaret for pladserne og fortovene foran indgangene med bistand fra et vagtfirma, der guider gæsterne ad de ensrettede veje til indgangen. Samtidig har vi fordelt flere udendørs oplevelser ud i hele haveanlægget.'

'Vi opfordrer gæsterne til at kigge på vores gæsteprognoser på tivoli.dk, før de planlægger deres besøg. Vi tøver ikke med at lukke indgangene, hvis vi skønner, det er nødvendigt for at undgå trængsel, men målet er, at det ikke bliver nødvendigt med det nye bookingsystem,' lyder det.

Ud over de to tiltag har man også valgt at flytte julemanden over i H.C. Andersen Slottet. Her kan man stille sig i kø digitalt, så ingen står for tæt.

Julen i Tivoli går fra 13. november til 3. januar.

Temaet for julen i Tivoli er i år 'Hjerternes fest'.

