Vildt syn: Nøgne kvinder rykker ind på Borgen

Nøgne kvindekroppe er normalt ikke lige det, man møder, når man træder ind på Christiansborgs lange gange.

Men det bliver der lavet om på nu.

Fotokunstneren Mathilde Grafström er nemlig netop nu i gang med at udstille en række billeder af nøgne kvinder i forbindelse med sit projekt Female Beauty på politikernes holdeplads.

Billederne kommer til at hænge på Venstre-politikeren Kim Valentins kontor.



Til Ekstra Bladet fortæller kunstneren Mathilde Grafström, at der er et helt særligt budskab med billederne, som hun i skrivende stund er ved at hænge op på Venstre-politikerens kontor. Iblandt billederne er der både nøgenbilleder og naturbilleder.

- Det handler om at slippe facaden og acceptere det nære og ægte og sande og komme væk fra det overfladiske, som er penge og magt og udseende. Budskabet er, at skønhed kommer indefra. Selvom det er en kliché. Jeg vil vise, at skønhed kommer indefra, og det er det, jeg har fanget på billederne af de her kvinder, fordi de giver slip på deres facade på dem.

Grafström er meget beæret over, at hendes kunst nu bliver udstillet på Borgen.

- Det er en stor ære, og det er nok det mest fornemme sted, jeg kunne forestille mig. Det er jeg meget taknemmelig for. Det er her, hvor lovene bliver skabt, så det er stort, siger hun.

Møder ofte konflikt

- Nu kører debatten om sexisme jo på højtryk herhjemme lige nu. Er det også et indspark i den debat?

- Det kan man godt sige. Det er en af vinklerne. Jeg mener ikke, at kroppen er et sexobjekt. Den konflikt møder jeg ofte. Folk tror, at det er porno. Den tanke vil jeg gerne gøre op med. Det er ikke billederne, der er frække, men det er tankerne, der er frække. For det er uskyldige kvinder, der tør at stå frem og sige: 'Sådan ser jeg ud, og jeg elsker mig selv', siger hun og tilføjer:

- Jeg håber, at jeg kan gøre et indtryk med værkerne. Jeg har Kims accept og kæmpestore opbakning. Jeg sidder i Kulturudvalget, og jeg håber, at politikerne får øjnene op for det. Det er et emne, der er altafgørende. Hvis man kan komme af med sit negative selvbillede, kan man komme langt, og man kan blive en rollemodel for andre, og det håber jeg, jeg kan bidrage til.

Grafström fortæller, at Kim Valentin har set alle billederne og godkendt dem, før de bliver hængt op.

- Men han har ikke set ophængingen. Det bliver en blanding af billeder af de her modige kvinder fra Ukraine, Danmark, Japan og Sverige, og så en række naturbilleder, siger hun.

- Og det har han godkendt, men det er selvfølgelig hans kontor, og han kan sige til, hvis der er noget, der ikke er, som han ønsker.

Valentin: - Jeg går ind for kunstnerisk frihed

Til Ekstra Bladet fortæller Kim Valentin, hvorfor han har valgt, at Grafströms kunstværker skal pryde hans vægge.

- Det er rigtigt, at hun har fået lov til at bruge mine vægge. Jeg er meget interesseret i kunst og har nogle høje vægge på mit kontor, og dem stiller jeg dem gerne til rådighed til en kunster. Jeg plejer at skifte udstilling hvert halve år, og i den kommende tid er det altså Mathilde Grafströms værker, der skal hænge der, siger Kim Valentin til Ekstra Bladet.

- Har du nogen indflydelse på, hvad der skal hænge der?

- Det er kunstnerens udstilling, og hun har fuld kunstnerisk frihed over den.

- Hun har værker af nøgne kvinder med sin udstilling. Hvad har du gjort dig af tanker om det - og så lige netop nu, hvor krænkelsesdebatten kører?

- Hun har mange forskellige billeder. Både fra serien Female Beauty og landskabsfotografier. Jeg ved ikke præcis, hvad hun vælger, men jeg regner med, at hendes udstilling på mit kontor er færdig i løbet af denne uge. Så må jeg se på det.

- Og hvad hvis der er billeder af nøgne kvinder blandt. Hvordan forholder du dig til det?

- Fordi det er et kontormiljø, skal jeg være forsigtig, fordi der kommer andre ind i kontorlandskabet. Jeg er jo ikke immun over for det, der sker i samfundet lige nu, men jeg har også respekt for kunstneren.

Kim Valentin får snart nogle meget atypiske billeder op på sit kontor, hvor der bogstaveligt talt er højt til loftet. Foto: Venstre

- Så kan du have en nøgen kvinde hængende på dit kontor?

- Jeg går ind for kunstnerisk frihed, og så må jeg vurdere, om det kan hænge der, når udstillingen er færdig. Nogle gange er man nødt til at sige, at det også er et kontor. Så må jeg sætte nogle rammer, siger Kim Valentin uden at komme det nærmere, om der kan hænge nøgne kvinder på hans kontor eller ej.