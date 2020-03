Vrede seere: Det er snyd

Jasmin Rose og hendes kæreste, beatbokseren RoxorLoops, var af bookmakerne spået en andenplads ved Dansk Melodi Grand Prix, der lørdag aften blev holdt i Royal Arena.

Men det dansk-belgiske par nåede ikke engang i top tre, og det har fået flere af Ekstra Bladets læsere op i det røde felt.

Flere mener nemlig ikke, at deres stemme på nummeret 'Human' er gået igennem og er blevet registeret i DR's app.

'DR lukkede ned for afstemningen, inden sang nummer 10 var færdig. Det er ikke ok. Ny afstemning, så det bliver fair for alle', skriver en.

'Vi sad to og stemte på sang nummer ti. Sms gik ikke igennem', melder en anden.

Og der er flere, der har oplevet problemer.

'Det ikke andet end en snyd, når man ikke kunne stemme på sang 10 i app'en' skriver en, og på DRs Facebooks side melder enkelte også om problemer med app'en.

Jasmins Rose fortæller til Ekstra Bladet, at hun godt har hørt om problemerne. Blandt andet fra sin far, der har fulgt med i Grand Prix'et på forskellige sider på nettet.

- Der er åbenbart flere, der skriver om det. Det er selvfølgelig super ærgerligt, og vi havde da håbet at vi kunne komme videre til top tre. Vi har heldigvis fået mange beskeder fra folk, der skriver, at vi har gjort det rigtigt godt, siger sangerinden.

- Tror du, at der er noget om det - altså at alle ikke har kunnet stemme på jer?

- Jeg vil i hvert fald sige, at jeg er ret overrasket over, vi ikke kom videre, siger hun og fortsætter.

- Der var også noget underligt over, at der ikke blev sagt, at nu kunne man ikke stemme mere. Der var ikke meget tid til at stemme på sang nummer ti. Det synes jeg godt, de kan tænke over en anden gang. Der er ikke noget at gøre nu. Det er som det er, men det havde da været mere retfærdigt, hvis vi alle havde samme vilkår, siger Jasmin Rose.

Afviser problemer

Hos DR afviser man dog, at der skulle have været problemer med at stemme under Grand Prix'et. Ifølge Gustav Lützhøft, der er talsmand og ledende redaktionschef for Dansk Melodi Grand Prix 2020, er alt forløbet efter planen.

- Vi har godt set, at der har været skriveri om det. Der har ikke været problemer med appen, og vi kan se, at der er kommet mange stemmer ind på appen. Også på sang nummer 10, så nej. Der har ikke været problemer der, siger han til Ekstra Bladet.

Det var Ben & Tan, der løb med sejren i den den coronatomme Royal Arena, og det var en suveræn sejr, hvor duoen høstede hele 61 procent af stemmerne.

Nummer to blev Sander Sachez med 20 procent af stemmerne, mens Emil blev nummer tre med 19 procent.

