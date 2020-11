Wallmans-ejere kæmper for livet: Truet af konkurs

2020 har langt fra været et sjovt år for de fleste, men hvis man lever af at arrangere store events, så har det slet ikke været sjovt.

Det har svenske Moment Group også måttet indse. Gruppen, der blandt andet ejer Wallman Group, som i Danmark står bag Wallmans Cirkusbygningen, har i den seneste tid kæmpet for at finde finansiering, så forretningen kan overleve.

Den finansiering er endnu ikke på plads, men det skal den være inden ugens udgang, hvis ikke det skal få store konsekvenser. Sådan lyder en meddelelse fra 13. november på selskabets hjemmeside.

'Hvis der ikke kommer en løsning inden 20. november, venter en rekonstruktion eller alternativt en konkurs,' lyder den dystre melding fra Moment Group.

I en rekonstruktion forsøger man at redde et nødlidende selskab ved at få gælden nedsat eller sælge dele af det. Det hed tidligere betalingsstandsning.

Ledelsen arbejder fortsat hårdt på at finde en løsning, der skal skaffe likvide midler til at overleve på den korte bane, og samtidig finde en løsning så finansieringen også holder på den lange bane.

Moment Group, der er børsnoteret i Sverige, har set aktiekursen rasle ned i løbet af året. Kursen toppede inden coronakrisen 7. februar, hvor én aktie kostede 6,2 svenske kroner. Nu handles aktien for lige under 1,5 svenske kroner.

Der bliver ifølge selskabet forhandlet med mulige investorer samt nuværende indehavere af aktier og obligationer, men det har endnu ikke kastet en løsning af sig. Og nu nærmer Moment Group sig deadline med hastige skridt.

'Sideløbende arbejder vi på på at forberede os på et alternativ - for eksempel en rekonstruktion. Dette er for at være velforberedte, hvis en løsning ikke findes i tide,' skriver selskabet og understreger, at man under normale omstændigheder har en række stærke og levedygtige selskaber.

Usikker dansk fremtid

Ekstra Bladet har været i kontakt med Moment Group, der oplyser, at de ikke kan sige yderligere, da selskabet er børsnoteret.

Hos den danske Wallmans-afdeling har man ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Det vides derfor ikke med sikkerhed, hvilke konsekvenser en mulig konkurs eller rekonstruktion hos Moment Group vil få for Wallmans i Danmark - og de danskere, der har købt billetter til forestillngerne i Cirkusbygningen.

Når et selskab går konkurs, vil man dog forsøge at sælge firmaets aktiver - herunder ejerandele i andre selskaber, der så kan leve videre med nye ejere.

Dermed vil en konkurs hos Moment Group ikke nødvendigvis betyde enden for Wallmans' aktiviteter i Danmark.

Wallmans A/S havde i 2019 et overskud på 2.048.046 kroner og en egenkapital på 9.171.278 kroner ved udgangen af regnskabsåret. Det år blev dog afsluttet før coronakrisen ramte.



Kunderne raser

På både Facebook og Trustpilot er en lang række brugere vrede over, at de ikke har fået penge tilbage for arrangementer, der er blevet aflyst som følge af coronakrisen.

Ekstra Bladet beskrev i starten af november, hvordan en lang række kunder mangler at få penge tilbage. Dengang var meldingen, at halvdelen af køberne af billetter til Wallmans Cirkusshow havde fået refundering.

'Den bedste måde at få likviditet til at betale tilbage er at have gæster. Det nytter bare ikke, når Mette F. står i bedste sendetid på pressemøde og opfordrer befolkningen om at blive hjemme, omgås i bobler, spille ludo, samt at julefrokosten i år er aflyst,' lød den dengang fra direktør i Cirkusbygningen, Dorthe Ekelin, i et skriftligt svar.

Dengang beklagede hun sig også over regeringens hjælpepakker, der var forsinkede, mens regelsættet heller ikke var klart præciseret.

På Facebook og Trustpilot bliver de bekymrede gæster dog beroliget med, at de nok skal få deres penge tilbage.