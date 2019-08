Wow! Overraskende billeder fra festival

Det er slet ikke til at se, at der har været en festival i gang i Tønder de seneste dage

Grønne græsarealer så langt øjet rækker - og ikke et eneste stykke affald.

Sådan ser teltpladsen ud på Tønder Festival, da publikum søndag langsomt er ved at pakke deres ting sammen, inden hverdagen starter igen mandag.

Det er en verden til forskel fra festivalmastodonterne som Roskilde Festival og Smukfest, hvor der på sidstedagen plejer at flyde med brugte telte, liggeunderlag, madrester, lattergaspatroner og øldåser med mere.

Nogle af de festivalgængere på Tønder Festival, der selv har taget skraldet, er 62-årige Birgitte og 65-årige Palle fra Odsherred.

Birgitte og Palle er med til at holde campingarealerne på Tønder Festival pæne. Foto: Per Lange

De har selv et råd til unge festival-glade mennesker, der kunne have lyst til at holde deres camp lige så pæn som deres: drik mindre og brug en halv time på at rydde op!

- Det kræver nok, de holder sig ædru en time eller to ind i mellem, siger Birgitte.

- Det lyder kedeligt og gammeldags - og det skal man ikke være - men man kan altså godt bruge en halv time på at rydde op. Det kan man sgu godt, fortsætter hun.

Et fyldt plastikkrus er stort set det eneste skrald, der ligger tilbage søndag eftermiddag. Foto: Per Lange

Det skrald, der er tilbage på campingområdet, er samlet i skraldeposer. Foto: Per Lange

Invester i godt grej

Køb-og-smid-væk-kulturen tror parret også kan være en af synderne bag de store mængder skrald, der er på andre festivaler.

De har selv investeret i en camping-vogn, som kan genbruges, og de har derfor ikke selv købt et billigt festival-sæt, der ikke holder særlig godt i længden.

Det er ikke en finger at sætte på oprydningen. Foto: Per Lange

På camingområdet skal skraldet afleveres på opsamlingssteder. Foto: Per Lange

Parret er kommet på Tønder Festival de seneste 25-30 år, og den sønderjyske festival har aldrig lignet noget, der kunne tangere Roskilde Festival på sidstedagen, mener de.

Men det kan også være, de selv er blevet bedre til at rydde op med årene.

- Der kan jo være vores alder, der gør det. Det er voksne mennesker, der er her, og vi er ansvarsbevidste. Ikke at sige, de unge mennesker ikke også er ansvarsbevidste, men den smutter nogle gange, lyder det fra Palle.

'Tønder Festivals publikum udmærker sig ved at være modne og ansvarlige mennesker, som er gode og flinke til at rydde op efter sig. Det har de bevist år efter år, og det er vi rigtig stolte af og meget glade for!', skriver Tønder Festival selv på deres hjemmeside. Foto: Per Lange

