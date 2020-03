Yes! Nu skal vi have sodavand og tequila

Seerne var ikke i tvivl om, at det var duoen, der skulle vinde Dansk Melodi Grand Prix, og det skal fejres

Det bliver 17-årige Benjamin Tsimalona Rosenbohm og 22-årige Tanne Amanda Balcells, der skal repræsentere Danmark ved Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj.

Det besluttede danskerne, da Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften blev holdt i et coronatomt Royal Arena.

Her er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix

Især Tanne var påvirket af sejren, som bookmakerne dog have forudset.

- Jeg bliver ked af det og jeg bliver rørt, hver gang jeg tænker på, at vi skal stå til Eurovision, og jeg bliver rørt hver gang jeg tænker på hvor mange, der har stemt på os. De har virkelig gidet høre vores sang og gidet stemme på den nok til, at de vil høre den igen, sagde hun til Ekstra Bladet umiddelbart efter sejren.

Duoen, som nogle måske husker fra 'X Factor' sidste år, hvor de dog optrådte hver for sig, havde stadig ikke helt forstået, at de rent faktisk nu kan kalde sig vindere. Men det håber de, at de forstår i løbet af natten, hvor de skal fejre sejren på lidt forskellige måder.

Skal optræde for tom arena: - Det er mega ærgerligt

Benjamin er kun 17 år og må derfor ikke indtage andre bobler end sodavand. Og det var da også hans svar, da han blev spurgt, hvordan han skulle fejre trofæet.

-I sodavand, grinede han, mens Tanne ikke var i tvivl om, at hun skulle have stærkere sager.

- Øl og tequila, svarede hun kækt.

Hør dem fortæller mere om sejren i den tomme arena i klippet herover.

Det var en overlegen sejr Ben & Tan og deres sang 'Yes' løb med lørdag aften. Hele 61 procent af stemmerne fik de.

Emil fik med sin hyldestssang til sin farfar, 'Ville ønske jeg havde kendt dig', tredjepladsen med 19 procent, mens Sander Sachez kan gå hjem fra Royal Arena med en flot andenplads og 20 procent af stemmerne.