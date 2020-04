Zirkus Nemos fremtid afgjort

De seneste par uger er humøret langsomt gået fra sort til kulsort hos skuespiller og cirkusdirektør Søren Østergaard, der står bag Zirkus Nemo med de kendte figurer Smadremanden og Bager Jørgen.

På grund af coronokrisens forsamlingsforbud har han måttet parkere cirkusvognene på ubestemt tid, hvilket har tæret så hårdt på økonomien, at firmaet har været ganske tæt på at skulle dreje nøglen om.

Søren Østergaard som Bager Jørgen. Foto: Steen Brogaard

Da Ekstra Bladet interviewede Østergaard i går, var der ikke meget håb at spore.

- Jeg vil helst ikke klynke, men jeg er sgu ked af det. Det må jeg indrømme. Det er helt grotesk. Det er jo mit livsværk, som jeg har bygget op igennem 20 år, og pludselig er alt måske bare væk, lød det fra ham.

Se også: Trist Søren Østergaard: Så slemt står det til

Senere på dagen tog humøret dog en drejning til det positive, da hans cirkusforretning, der beskæftiger flere end 30 personer, fik besked om, at corona-hjælpepakken til kulturlivet var blevet ændret så Zirkus Nemo og en stribe danske revyer nu alligevel kan få tiltrængt økonomisk førstehjælp.

- Jeg er meget glad. Jeg tror, vi er reddet. Nu har vi mulighed for at betale regninger og omkostninger. Det er super godt. Vi skal stadig arbejde benhårdt for det her, men det er helt fantastisk, at vi nu kan få den hjælp, vi har håbet på, siger Søren Østergaard søndag morgen til Ekstra Bladet.

Søren Østergaard er alligevel ikke færdig med at give den gas som Smadremanden. Foto: Steen Brogaard

Kommer I rundt i landet i år?

- Det ved vi ikke. I givet fald vil det først kunne være efter den 31. august, og det er spørgsmålet, om vi overhovedet kan nå det nu. Det bliver afgjort de næste par dage, om der blive en lille Nemo-turné i år. Men ellers kommer vi tilbage næste år for fuld styrke.