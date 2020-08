100 nudister er testet positive for corona

Udbruddet kommer, efter at Frankrig søndag rapporterede 4900 coronasmittede i løbet af kun 24 timer

De franske regionale sundhedsmyndigheder har meldt ud om et meget bekymrende corona-udbrud på nudist-stranden Cap d’Agde i det sydlige Frankrig, hvor op til 100 nudister er blevet testet positive for corona.

Resortet Cap d'Agde i regionen Herault er uhyre populært blandt nudister. I dag er der testet 38 positive. I onsdags var tallet 57, og samlet regner man med, at omkring 100 personer er smittet med corona.

Det skriver flere medier - heriblandt The Guardian.

Infektionsraten på nudist-stranden var faktisk fire gange større end i den landsby, der ligger lige ved siden af.

Yderligere 50 turister er også blevet testet positive for corona, efter at de er vendt hjem efter et ophold på nudist-stranden Cap d' Agde.

Udbruddet kommer, efter at Frankrig søndag rapporterede 4900 coronasmittede i løbet af kun 24 timer. Det er det højeste tal siden maj måned. Frankrigs sundhedsminister, Olivier Veran, har advaret mod stigende smittetal i hele landet.