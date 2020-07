104-årig dropper fitness-træning

Den 104 år gamle Ruth mener først nu, at hun er blevet for gammel til gå i fitness-center

Den pensionerede og 104 år gamle mikrobiolog Ruth Kundsin fra staten Massachusetts i USA har det meste af sit liv dyrket sport og gennem de sidste mange år jævnlig trænet i et fitness-center. Men først nu mener den aldrende kvinde, der fylder 105 år på torsdag, at hun er blevet for gammel til fitness-træning.

Det skriver flere medier - heriblandt Metro.

Her kan du også på YouTube høre Ruth Kundsin tale om sit liv som 104-årig.

Ruth Kundsin har ellers flere gange om ugen trænet i YMCA-fitnesscenter i byen Quincy sammen med sin personlige træner, Dick Raymond, der selv er 70 år gammel. Men nu er alderen altså begyndt at trykke for den 104 år gamle kvinde.

104 år gammel. Ruth er i usædvanlig god form i forhold til sin alder. Foto: Privatfoto.

Ruth, der var en af de første kvindelige professorer på det prestigefyldte universitet Harvard, fortæller til det lokale medie The Patriot Ledger:

- Jeg føler, at jeg nu er blevet lidt for gammel. Jeg er ikke så god til at træne længere, forklarer Ruth.

Hendes personlige træner, Dick Raymond, er dog af en anden mening. Han mener, at Ruth sagtens kan fortsætte et par år mere.

- Hendes frygt er ubegrundet. Hun burde fortsætte med ben-træning samt træning af sin overkrop, så kun kan bevare sit usædvanlige gode helbred, fortæller Dick Raymond og tilføjer:

- Jeg håber at få Ruth tilbage i fitnesscentret, fordi det er rigtig godt for hende. Det vigtigste for hende er at træne sin balance og sin styrke med nogle små vægte.

Den pensionerede professor er i øvrigt enke og mor til to børn, der også er godt oppe i alderen. Siden marts har Ruth måttet undvære sine trænings-sessioner i fitnesscenteret på grund af corona-krisen. Men hun har dog hjemme i sin lejlighed selv trænet med en elastik og nogle håndvægte.

Herunder et billede af Ruth fra 2016, da hun kun var 100 år gammel.