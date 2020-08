11-årig dansede i regnen: Det ændrede hans liv

Den 11-årige Anthony Mmesoma Madu dansede ballet barfodet foran sit hjem i storbyen Lagos i Nigeria, mens regnen silede ned. Videoen gik lynhurtigt viralt, og nu har den 11-årige nigerianske dreng fået en plads på den prestigefyldte balletskole American Ballet Theater i New York, hvor han skal starte på en uddannelse i 2021.

- Når jeg danser, føles det vidunderligt. Hver gang, min mor sender mig ud for at købe ind, så danser jeg hele tiden, fortæller 11-årige Anthony, der er en af de meget få drenge, der danser ballet i det afrikanske land Nigeria.

Det skriver flere medier - heriblandt People og SVT - og britiske BBC har også skrevet om den dansende dreng.

Videoen af den dansende Anthony er gået verden rundt. Foto: Ritzau Scanpix.

Videoen gik viralt, da Anthonys danselærer, Daniel Owoseni, havde lagt den ud på de sociale medier. Videoen af Anthonys imponerende ballet-dans i regnen nåede hele vejen til USA, hvor den ovenikøbet blev opdaget af Cynthia Harvey, der er kunstnerisk direktør på American Ballet Theater i New York.

- En af mine venner fra Storbritannien sendte videoen til mig. Og i løbet af kun en dag begyndte jeg at lede efter den unge Anthony, fortæller Cynthia Harvey, der efterfølgende fandt Anthony gennem hans danselærer, Daniel Owoseni.

Herefter blev Anthony tilbudt at deltage i en intensiv workshop på American Ballet Theater i tre uger i sommeren 2021 med alle udgifter betalt.

Det blev også arrangeret således, at Anthonys danselærer i samme periode kunne deltage i et to ugers-kursus, der kan forbedre hans evner som danselærer.

Til BBC forklarer Anthony, hvordan han selv reagerede, da han fandt ud af, at videoen af hans dans var gået verden rundt:

- Jeg håber, at min dans vil udfordre de fordomme, som mandlige dansere stadig bliver mødt af, siger Anthony og tilføjer:

- Når folk ser ballet, tror de, at det kun er for piger. Jeg ønsker, at folk, når de ser mig danse, får kendskab til, at man sagtens kan danse ballet som en mand.

- Jeg føler stadig, at det hele er en drøm, siger 11-årige Anthony.