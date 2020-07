118 år gammel gravsten for hund fjernet på grund af navnet

'Den hellige grav er er velforvaret'.

Sådan lyder en gammel talemåde. Det er dog ikke altid tilfældet. Det kan man tydeligt erfare i den britiske by Warwickshire, hvor en 118 år gammel gravsten for en hund netop er blevet fjernet, fordi hunden var navngivet med det såkaldte 'N-ord'.

Efter pres fra strømningerne i den internationale Black Lives Matter-bevægelse har byrådet nu fjernet gravstenen fra 1902, fordi de mener, at den kan opfattes upassende og racistisk.

Det skriver det lokale medie Coventry Telegraph

Det er her fra parken Coombe Abbey Park, at den historiske gravsten for hunden er blevet fjernet. Foto: Shutterstock.

En talsmand fra byrådet i Warwickshire udtaler følgende til Coventry Telegraph:

- Vi kan bekræfte, at den historiske gravsten, der blev opført til minde om et elsket kæledyr, nu er fjernet. Vores standpunkt med henblik på racisme er klart. Og selv om gravstenen stammer fra en anden tidsalder, kan den opfattes som upassende i dag.

I juli 2019 forlangte en borger i byen også, at gravstenen med N-ordet skulle fjernes. Han udtalte følgende til det lokale medie Coventry Live:

- N-ordet til en hund var angiveligt på det tidspunkt i historien et almindeligt navn for hunde ejet af hvide britiske mennesker. En masse mennesker forsvarer navnet, fordi det var accepteret dengang. De mangler dog at forstå, at det kun var acceptabelt for hvide mennesker. Sorte mennesker har garanteret dengang været såret over navnet, som de også er nu over at se N-ordet udødeliggjort indgraveret i en gravsten på et offentligt sted, forklarede borgeren om gravstenen, der var sat op i den offentlige park Coombe Abbey Park.

Borgeren kontaktede også dengang på Twitter politiet i Coventry, hvor han beskrev gravstenen som et eksempel på hadefuld racisme. Og han spurgte, hvordan han kunne anmelde 'gravstenen' for at være racistisk.

Dengang blev der dog ikke taget handling i forhold til at fjerne gravstenen på trods af anmeldelsen. Men nu er hundens gravsten altså fjernet.