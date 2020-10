12-årig dreng gjorde utroligt fund

Den kun 12-årige Nathan Hrushkin fra Calgary i Canada har i mange år haft en drøm om at blive palæontolog, når han bliver voksen. Det vil sige en person, der studerer fortidens dyr og planter på grundlag af fossiler.

Han fik i juli måned pludselig en gigantisk forsmag på drømmen, da han sammen med sin far Dion var på vandretur i Horseshoe Canyon i delstaten Alberta. Her fandt den 12-årige Nathan nemlig et yderst sjældent fossil af en 69 millioner år gammel dinosaur.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Halvt begravet af jord fandt Nathan en overarms-knogle og den nedre del af kæben fra en dinosaur. Foto: NCC.

I forbindelse med at udgravningen af fossilet i dag blev afsluttet udtaler Nathan følgende til CNN:

- Det er helt fantastisk at finde noget, der faktisk er en rigtig dinosaur. Det har været min store drøm gennem lang tid, siger Nathan.

Nathan går i syvende klasse i den canadiske by Calgary, der ligger halvanden times kørsel fra det sted, hvor han gjorde sit store fund. Fossilet, der lå delvist begravet af jord, viste sig at være overarms-knoglen til en dinosaur. 'Nature Conservancy of Canada' har i en pressemeddelse bekræftet, at fossilet er cirka 69 millioner år gammelt.

Her er et tidligere fund af det lange haleparti af en dinosaur fundet i Mexico i 2013. Foto: Ritzau Scanpix.

Nathan har tidligere sammen med sin far Dion fundet små fossiler i Horsehoe Canyon. Men på denne dag gik Nathan i frokostpausen op på en høj klippe. Herfra fik han øje på fossilet af den sjældne dinosaur og kaldte på sin far.

- Det lignede en scene fra et tv-show eller en tegneserie, fortæller Nathan, der straks sammen med sin far sendte billeder af fossilet til 'Royal Museum for Palæontologi'.

De identificerede hurtigt fossilet som en dinosaur og sendte eksperter af sted til findestedet for at påbegynde en udgravning, der i dag er afsluttet.

Nathans far Dion Hrushkin lagde tidligere et opslag ud på Instagram, hvor han blandt andet skrev følgende:

'En overarms-knogle og den nedre kæbe fra en ung dinosaur. Min søn Nathan gjorde denne opdagelse i Horseshoe Canyon, der hører under 'Nature Conservancy of Canada'. Det er helt klart en sommer, som vi aldrig vil glemme'.