51-årige Julie skal føde sit eget barnebarn

Der er mange måder at få et barn på

Blod er tykkere end vand. Det må man sige, at en mor og datter fra Illinois i USA har fundet ud af, for hvad gør man, når ens datter ikke kan blive gravid, og man gerne selv vil være mormor?

For den 51-årige Julie og hendes 29-årige datter, Breanna, var svaret helt klart. Den 51-årige er nu rugemor for sin datter. Det vil altså sige, at hun føder sit eget barnebarn.

Breanna Lockwood og hendes mand, Aaron, har i flere år forsøgt at få et barn på naturlig vis, men læger har sagt, at Breanna ikke er i stand til at holde på barnet i maven. Derfor måtte parret tænke i andre baner, og selvom forslaget om, at Breannas mor, Julie, skulle bære barnet, var skræmmende, svigter en mor aldrig, skriver Good Morning America.

Nu er Julie gravid med Breannas barn og er sat til at føde 12. november.

- Jeg føler, at min mor er det tætteste, min baby kan komme på mig, når den ikke kan være i min egen krop, fortæller Breanna Lockwood om sin mor som rugemor.

- Min mor ønsker at blive mormor, lige så meget som jeg ønsker at blive mor, så hun gør alt, hvad hun kan, fortæller den 29-årige vordende mor.

Det tog hårdt på parret, da det gang på gang gik galt.

- Det er det hårdeste, jeg nogensinde har gennemgået, fortæller hun og fortsætter:

- Man kan have planlagt hele sit liv, men alt falder så til jorden, fordi man ikke kan få børn. Alt det, jeg havde ønsket og håbet på, så jeg falde til jorden, forklarer hun.

Parret gik til en fertilitetsspecialist fra Fertility Centers of Illinois, Brian Kaplan, for at få hjælp.

Hans forslag lød på at finde en rugemor enten i familien eller i vennekredsen. I USA er det lovligt at have en rugemor, ligesom flere firmaer lever af at sætte rugemødre og barnløse kvinder sammen.

Men fertilitetslægen var ikke den eneste med den idé. Faktisk var mormor Julie meget klar på at bære barnet for sin datter og svigersøn.

- Jeg begyndte at tale med min datter om det. Hun var ikke med på idéen til at starte med, og hun syntes, at det var skørt, men jeg fortsatte bare med at foreslå det, fortalte den 51-årige Julie Loving.

- Jeg har løbet 19 maratoner og gennemført mange triatlon. Så jeg følte, at det ikke helbredsmæssigt ville være et problem, ligesom jeg også har haft to meget nemme graviditeter med mine egne børn, fortæller hun.

Selvom glæden er stor, var alle meget tilbageholdende med at juble for tidligt.

- Selv da vi fik svar fra graviditetstesten, kunne vi ikke få os selv til at juble for meget. Vi var jo rædselsslagne for at miste barnet igen, afslutter den næsten vordende mor.