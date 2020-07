60-årig forlovet med 21-årig

En amerikansk bedstemor på 60 år afslører nu, at hun er forlovet med en kun 21-årig ung mand. Der er en aldersforskel på hele 39 år mellem parret. Men efter at have været sammen i to år fortæller begge, at de aldrig har været mere lykkelige.

For den 60-årige Pam Shasteen fra byen Tulsa i den amerikanske stat Oklahoma har forholdet til hendes ekstremt unge kæreste Jonathan Langevin dog fået personlige konsekvenser. Mange af hendes bedste veninder var nemlig dybt kritiske overfor Pams valg af den unge partner.

De fortalte Pam Shasteen, at hun havde brug for at gå i terapi, og de rynkede også på næsen over, at Jonathan var ung nok til at være hendes barnebarn.

De mange kritiske røster fik dog hurtigt Pam til at slå hånden af sine gamle veninder, som hun ellers har kendt i mere end 30 år.

Jonathan var faktisk kun 19 år, da han for to år siden flyttede sammen med Pam. Foto: Hotspot Media.

- Jeg er glad for, at jeg tog en chance med Jonathan, selv om det har kostet mig nogle gode venner. Men jeg har aldrig været mere lykkelig, fortæller Pam.

Det usædvanlige forhold tog sin spæde begyndelse i februar 2018, da Pam Shasteen modtog en besked på messenger fra Jonathan på dating-appen Badoo. På dating-siden stod Jonathan registreret som værende 21 år gammel. Gennem chat-samtaler fandt parret hurtigt ud af, at de delte fælles interesser heriblandt astrologi og kærlighed til naturen.

Men på et tidspunkt smed Jonathan en lille bombe og afslørede, at han kun var 19 år gammel.

- Jeg understregede derfor, at jeg var for gammel til ham, fordi jeg har to døtre på henholdsvis 32 og 34 år. Og at jeg også var bedstemor, forklarer Pam og tilføjer, at Jonathan heldigvis hurtigt beroligede hende ved at sige, at han altid har været tiltrukket af ældre kvinder.

21-årige Jonathan har med sin forlovelse med Pam fået to to steddøtre, der er 12-13 år ældre end ham selv. Foto: Hotspot Media.

Jonathan boede faktisk på det tidspunkt 1400 kilometer fra Pam i staten Minnesota. Men efter kun en uges chat rejste han til Tulsa i Oklahoma for at besøge hende.

- Vi løb mod hinanden og kyssede hinanden passioneret. Det var kærlighed ved første blik, fortæller Pam om sit første møde med Jonathan, hvor de brugte dagen på at tage på sightseeing i Tulsa.

Men allerede dagen efter sov de sammen for første gang.

- Vi dyrkede sex, og det var vidunderligt. Det blev ikke til meget søvn den nat. Og de følgende nætter kunne vi ikke holde os fra hinanden. Det var meget lidenskabeligt.

Da Jonathan kun en uge efter skulle rejse tilbage til Minnesota, var Pam desperat og ulykkelig. Hun fortalte Jonathan, at hun elskede ham og bad om at blive og flytte ind hos hende. Jonathan sagde også, at han elskede Pam og accepterede tilbuddet om at flytte ind hos hende.

Kun tre måneder efter i maj måned 2018 friede Jonathan til Pam, der straks sagde ja. Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår parret skal giftes.

Både Jonathan og Pams familier har fuldt ud accepteret forholdet på trods af den store aldersforskel. Og Pams seks-årige barnebarn Ezra er oven i købet begyndt at kalde den 21-årige unge mand for 'bedstefar Jonathan'.