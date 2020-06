90-årig springer ud som homoseksuel

Det er aldrig for sent

Hvis man ser på den 90-årige Kenneth Felts' Facebook-side, bliver man mødt af et farvestrålende billede, hvor Kenneth er iført en regnbuefarvet sweatshirt, der klart signalerer, at han er homoseksuel. Men sådan har det ikke altid været.

Det er nemlig først for nylig, at den 90-årige amerikanske Kenneth Felts 'sprang ud af skabet' og åbent overfor både familie og venner samt resten af verden erklærede, at han er homoseksuel.

Det skriver Denver Post og Gay Today .

Den tidligere rådgiver og konsulent for staten Colorado i USA fortæller til Denver Post, at han har vidst, at han var homoseksuel de sidste 78 år - siden han var 12 år gammel.

Kenneth Felts medvirkede også for nylig i en gay pride i sit lokal-område. Foto: Facebook/Kenneth Felts

Men det var først for nylig, at han fik modet til at springe ud som homoseksuel, da han var i gang med at skrive sine erindringer og kom til at tænke på sit livs kærlighed, Philip, som han mødte i 1950'erne og havde et forhold til.

Kenneth besluttede sig til i første omgang at fortælle om sin sande seksualitet til sin lesbiske datter, Rebecca Mayes. Han forklarede om sin store kærlighed til Philip - et forhold, der gik i stykker på grund af den store modstand mod homoseksualitet i 1950'ernes USA.

- Jeg har været inde i 'skabet' hele mit liv. Langt inde i skabet bag masser af bøjler med tøj. Da jeg for nylig åbnede døren til skabet, var det med stor frygt for, hvad folk ville tænke og sige, forklarer Kenneth til Denver Post og tilføjer, at al hans frygt blev gjort til skamme. Den 90-årige Kenneth blev nemlig mødt med en bølge af kærlighed og forståelse fra både sin familie og sine venner.

Kenneth Felts datter, Rebecca Mayes, forklarer, at hun er overordentligt stolt af sin far:

- Han er bare så modig. Og det er han ikke engang selv klar over. Han er et fantastisk menneske, forklarer Rebecca Mayes til Denver Post.

Den 90-årige Kenneth er også allerede blevet aktiv i LGBT-bevægelsen, hvor han har medvirket i diverse aktiviteter og velgørenhedsarbejde. For kun tre dage siden deltog Kenneth i Denver Pride Virtual 5 km Walk og indsamlede 450 dollars til den lokale LGBT-organistion i byen Colfax i Colorado.

Herunder kan du se Kenneth som ung mand på et soldater-billede, mens han var soldat i den amerikanske flåde.