Årets brandert: Tatoveret med syv mænds navne

En 22-årig kvinde fra England vågnede op til syv forskellige mænds initialer tatoveret på sit lår efter en våd aften i festbyen Magaluf.

Det fortæller Megan Gerrard i et interview med Jam Press, der også har billeder fra den vilde tur.

Det blev en rigtig vild aften i byen for Megan. Foto: Jam Press

Megan var afsted med seks veninder til den spanske ø, hvor de mange piger fandt sammen med en gruppe drenge fra Newcastle.

De to grupper endte med at feste hver aften sammen i byen.

Ferieø lukker festen

På deres sidste aften i Magaluf tog de nye venner ud for at feste en allersidste gang inden hjemrejsen.

Her kom de forbi en tatovør.

Megan foreslog for sjov, at hun ville få tatoveret alle folks initialer på sit lår for at mindes deres gode tid.

Det blev til mange flotte initialer på låret for englænderen. Foto: Jam Press

Noget af en udfordring

Drengene udfordrede hende til at gøre det, og selvom hendes venner mente, at det var en dårlig idé, endte hun alligevel med at gøre det.

- Jeg var på ferie med seks venner, og vi mødte de her drenge. Vi kom ret tæt på dem, og vi var ude med dem hver aften. Da det blev vores sidste aften, var vi selvfølgelig alle sammen kede af, at vi skulle hjem. Da vi skulle ned til baren, så jeg denne her tatovør, og jeg sagde det som en joke, at jeg ville få det lavet, men så udfordrede de mig til det, fortæller Megan.

- Mine venner sagde, at jeg ikke skulle gøre det, men jeg ville have det lavet.

Desværre viste nogle af navnene sig at være falske. Foto: Jam Press

Ikke helt rigtigt

Da Megan kom hjem igen, fandt hun dog ud af, at nogle af mændene havde givet hende falske navne, da hun fandt dem på sociale medier.

Hun var dog i kontakt med gruppen i fire måneder efter hjemkomsten, men da mændenes kærester fandt ud af det, blev der ikke mere kontakt mellem de to grupper.

I dag griner Megan af hele oplevelsen, og hun har nu fået en ny, stor tatovering til at dække over de mange initialer.

- Vi var ikke i kontakt, da jeg lagde det her ud på Twitter, men nogle af drengene så det, og de har svaret på det. Jeg fortryder ikke noget. Det var virkelig sjovt.