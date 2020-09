- Årets bundskraber: Cafékæde slagtet

Café Vivaldi: - Vi har mange tilfredse gæster

Direktør i Café Vivaldi, Kenn Righolt, kan ikke genkende Søren Jacobsen Damms kritik.

- Det er en gennemgående negativ anmeldelse, men jeg synes samtidig, at vi har mange tilfredse gæster, og meget af anmeldelsen går på dimensionen smag, men det at man ikke kan lide nachos til frokost, er jo en smagssag.

- Det falder ikke i hans smag. Heller ikke tunmoussen eller laksen. Det var helt generelt, at hans smagsforventninger ikke blev tilfredsstillet, men jeg synes, at det er langt fra de kundeoplevelser, vi ellers har.

- Ifølge Søren Jacobsen Damm var der lort på toiletbrættet. Det lyder ulækkert ...

- Når jeg læser anmeldelsen, må jeg forstå, at der er lort på brættet, og det skal der ikke, men det betyder ikke, at det ikke kan ske.

- Det er et enkeltstående tilfælde, og jeg mener faktisk, at vi har de rette rutiner med toilettjek en gang i timen og en kontrol af, at tjekkene bliver udført.

- Hvilket indtryk gør det på dig som direktør i en restaurantionskoncern, at jeres 'Hyggetallerken' bliver bekrevet som årets bundskraber?

- Hvis jeg havde et billede af, at det var en bred opfattelse, ville det selvfølgelig gøre indtryk, men jeg kan ikke genkende det som et generelt kvalitetsniveau.

- På Trustpilot har I fået kritik af nogle af jeres kunder, så Søren Jacobsen Damm er ikke helt alene ...

- Vi har også kundeklager. Vi har mange gæster og får mange kundeklager, men jeg ser ikke et enkelt besøg, hvor alt er galt, som et generelt kvalitetsniveau.

- Der er flere eksempler på kritik af maden. Bør maden som noget helligt ikke være det, som bare ikke skal kritiseres?

- Jo, og jeg tror også, at jeg startede med at sige, at det ikke er rart, og vi arbejder løbende med kvaliteten af maden, og vi udskifter retter, når det er nødvendigt.

- Er det så tid til at udskifte jeres 'Hyggetallerken'?

- Nej, det tænker jeg ikke, men jeg har da sat i værk, at vi kigger på, om der har været noget specielt at sætte på 'Hyggetallerken' ellers, siger Kenn Righolt.