Absurd politiaktion: Kænguru 'anholdt'

Politiet i Florida kom på seriøst overarbejde, da en kænguru valgte at løbe rundt i gaderne

Det tog ikke én, ikke to, men hele tre politibiler med betjente at få fat i en vildfaren kænguru, der rendte rundt i gaderne i Miami, Florida.

Det skriver politiet i Fort Lauderdale på deres Twitter-profil, og nyhedsstationen CBS4 Miami har også optagelser fra den store anholdelse af kænguruen.

Efter at have fået smidt kænguruen ind i en politibil, er den herefter blevet transporteret til et fængsel i Fort Lauderdale, hvor den lige nu opholder sig.

Det er nok kun i Florida, at en kænguru kunne blive anholdt. Hvordan de fik taget fingeraftryk og billeder vides ikke. Foto: Ritzau Scanpix

Det er nemlig sådan, at politiet havde fået en del opkald om et vildt dyr på gaderne, og derfor rykkede de ud.

Kænguruen, der faktisk hedder Jack, endte altså bag tremmer i en celle, der normalt er opholdssted for politiheste.

Under anholdelsen af Jack dukkede tre politibiler op, og de blev nødt til at omringe kænguruen, inden de til sidst fik den ind i bilen.

Jacks ejer, Anthony Macias, siger, at dyret er to år gammelt og ikke ville gøre nogen ondt.

Politiet siger dog, at Jack ikke vil komme tilbage til ejeren, fordi folk i byen ikke må have kænguruer som kæledyr.

I stedet skal Jack til South Florida Wildlife Center.

Men det slår da at kæmpe sin sag i retten.