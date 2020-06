Adopterede søn: Nu er han givet væk

Youtube-parret Myka og James Stauffer er havnet i noget af et stormvejr, efter de har valgt at give deres bare femårige adoptivsøn videre til en anden familie.

Den hjerteskærende historie startede tilbage i 2016, hvor familien Stauffer indledte adoptionsprocessen og ville hente den lille dreng fra Kina til Ohio. Det hele blev levende dokumenteret på deres Youtube-kanal - også da det i 2017 endelig lykkedes, at Huxley blev en del af deres familie.

Parret har fire biologiske børn - to piger og to drenge. Både Kova, Jaka, Radley, Onyx og Huxley er hyppigt blevet brugt i reklamer for forskellige produkter på Myka Stauffers Instagram-profil.

Forsvandt

I slutningen af 2019 forsvandt adoptivsønnen pludselig fra families profiler på de sociale medier, og det fik flere af deres følgere til at undre sig over, hvor den lille gut var blevet af.

I slutningen af maj kom svaret så.

På deres Youtube-kanal fortalte Myka og James Stauffer i en tårevædet video, at de havde fundet et nyt hjem til deres adoptivsøn.

Da de adopterede Huxley, vidste ægteparret, at deres søn havde en hjerneskade. Ifølge BBC var de dog ikke i tvivl om, at de alligevel gerne ville tage sig af den lille dreng og give ham masser af kærlighed.

I 2017 forklarede de på en video, at de var blevet advaret om drengens behov, men at det var en udfordring, de var klar til at tage.

- Det er ikke tale om, at vores barn skal anses som returnerbart, sagde Myka Stauffer dengang.

Autisme og svulst i hjernen

Men Huxleys skader har med tiden vist sig at være værre, end Myka og James Stauffer troede. Han lider af autisme, har indlæringsvanskeligheder og er født med en svulst i hjernen.

I den nye video fortæller Myka Stauffer, at familien har knoklet for at få det bedste ud af situationen, men det Huxley har flere specielle behov, end adoptionsbureauet havde oplyst.

Her fortæller de også, at det har krævet mange overvejelser at finde et nyt hjem til Huxley, men at han har fået en ny mor, der har erfaring med at de specielle behov, han har.

Drengens valg

De hævder ydermere, at det var den femårige drengs eget valg at skifte familie.

- Han ville det selv. 100 procent. Vi så det, da han tilbragte tid sammen med den anden familie. Han valgte dem hele tiden, og viste os både med tegn og sine følelser, at det var det han ville, har Myka Stauffer skrevet i en kommentar under videoen.

Flere har kritiseret Myka Stauffer for netop den bemærkning, da Huxley ikke har noget sprog.

Videoen om den barske beslutning er set over fem millioner gange, og de seneste uger har den fået flere konsekvenser for familien Stauffer. Adskillige af deres faste samarbejdspartnere - altså firmaer, der reklamerer for - har trukket sig.

Senest er de sociale myndigheder gået ind i sagen og efterforsker drengens tilstand. Det oplyser Delaware County Sheriff's Office ifølge E! News.