Afvist i museum: Viste for meget bryst

En fransk kvinde blev afvist i et kunstmuseum i Paris, fordi hendes kjole var for nedringet

En fransk kvinde, der på Twitter kalder sig Jeanne blev for tre dage siden afvist på det prestigefyldte kunstmuseum 'Musee d'Orsay i Paris, fordi hendes kjole var for nedringet og angiveligt gav udsyn til lidt for meget af hendes bryster.

Kvinden klagede over afvisningen på Twitter og beskyldte museet for at være dobbeltmoralsk. Det kendte kunstmuseum i Paris fremviser nemlig nogle af de mest berømte nøgen-malerier i verden.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Jeanne lagde et opslag ud på Facebook fire timer efter sin afvisning fra museet den 9. september. På opslaget er hun iklædt den kjole, som kontrollørerne på museet mente var lidt for fræk.

Til opslaget skriver Jeanne:

'Hermed kjolen, der skabte uenighed. Billedet er taget fire timer efter'.

artiklen fortsætter under billedet

I en tekst på opslaget skriver Jeanne også følgende:

'Jeg nåede ikke engang at finde mine billetter frem, før synet af mine bryster og mit udseende chokerede en billetkontrollør. På det tidspunkt var jeg endnu ikke klar over, at min nedringede kjole var årsagen til problemet. En anden sikkerheds-ansat dukkede også op og forklarede, at min påklædning brød mod museets regler.'

artiklen fortsætter under billedet

Museet d'Orsay i Paris afviste adgang til en kvinde, fordi hendes kjole var for nedringet. Foto: Shutterstock.

På Twitter forklarede Jeanne også om museets dobbeltmoral.

'Jeg er altså ikke kun mine bryster. Jeg er ikke bare en krop. Jeres dobbeltmoral skal ikke være en hindring for min adgang til kultur og viden.'

Det kendte museum Musee d'Orsay gik lidt senere ud på Twitter, hvor de undskyldte afvisningen af Jeanne.

'Vi er blevet opmærksomme på en hændelse i forbindelse med en museums-gæst, der er blevet afvist på Musee d'Orsay. Vi beklager dybt hændelsen og undskylder hermed. Og vi har kontaktet vedkommende.'