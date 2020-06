Aktivist vil have nyt navn til australsk stat

Lidia Thorpe, aktivist og tidligere medlem af det australske parlament, foreslår, at den australske stat Victoria skal have et nyt navn.

Det siger hun både til The Herald Sun og til News.com.au.

Årsagen er, at staten er opkaldt efter den britiske dronning Victoria, der regerede fra 1837 og frem til sin død i 1901.

- Alt, der er navngivet efter nogen, som gjorde skade mod eller myrdede folk, synes jeg, skal have nyt navn, siger Lidia Thorpe, der er den første aboriginal kvinde, som har været valgt til det australske parlament, til The Herald Sun.

Hun opfordrer til, at man blandt politikere og grupper af landets oprindelige befolkning sammen drøfter idéen om at finde et nyt navn til staten.

- Det kan endda også forblive det samme, hvis det er det, folk ønsker, hvis det er en del af resultatet af forhandlingerne af en traktat, hvor alle får mulighed for at forstå begge sider, siger Lidia Thorpe til The Herald Sun.

Hendes opfordring kommer i kølvandet af, at demonstrationer arrangeret af organisationen Black Lives Matter har sat gang i en debat om, hvorvidt man skal rive statuer og monumenter, der er forbundet til Australiens fortid med kolonisering, ned.