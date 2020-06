Aktivister efter svanes død: Hun var i sorg

En hunsvane, hvis æg for nylig blev smadret, er ifølge vildtlivs-aktivister død af sorg.

Svanen er fundet død kun få uger efter tre af de seks æg, hun havde lagt i sin rede, blev ødelagt af mursten, som tilsyneladende blev kastet med vilje mod øen, hvor den havde bygget sin rede.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Manchester Evening News, der også har billeder af hunsvanen, mens hun stadig var i live og netop havde fundet tre af sine æg smadret.

Vildtlivsaktivister fortalte 23. maj til mediet, at en gruppe teenagere 20. maj blev set kaste med mursten langs Manchester Canal i Kearsley.

I løbet af de efterfølgende uger hold aktivisterne øje med reden og kunne konstatere, at yderligere to forsvandt, så kun et enkelt lå tilbage i svanereden. Desuden har de observeret, at hansvanen forsvandt fra stedet for to uger siden og ikke er kommet tilbage siden. Ifølge dem formentlig på grund af stress.

Tidligere i denne uge er hunnen så fundet død i reden.

- Der er virkelig ikke så meget, jeg kan sige. Hun døde nok af sorg, da hendes livspartner blevet drevet væk af stress, siger vildtlivs-aktivist Sam Woodrow til Manchester Evening News.

En talsperson for den britiske dyrevelfærdsorganisation RSPCA udtrykker sin frustration over for Manchester Evening News:

- Dette er en virkelig trist udvikling, og det er meget frustrerende at høre om denne stakkels svanes død. Vi er i færd med at efterforske den første hændelse, siger talspersonen videre og opfordrer i samme ombæring alle, der måtte ligge inde med brugbar viden, til at kontakte dem.