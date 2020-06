Alkoholiseret abe overfalder 250 mennesker

Aben Kalua er så farlig, at den nu er placeret alene i et bur i en zoologisk have, hvor den skal tilbringe resten af sit liv

De fleste aber er mindre end mennesker. Men til gengæld er de kendt for at være fire gange stærkere end mennesker.

Det beviser den usædvanlige historie om den indiske abe Kalua, der ovenikøbet angiveligt var alkoholiker og led af abstinenser, da den pludselig begyndte at overfalde sammenlagt 250 mennesker i området omkring byen Mirzapur i den indiske delstat Uttar Pradesh.

De usædvanlige angreb mod mennesker, der også kostede et enkelt menneske livet, startede, da abens ejer døde for tre år siden. Den afdøde ejer havde vænnet Kalua til dagligt at drikke alkohol samt at spise kød fra andre aber. Aben nægtede som følge deraf at spise grøntsager. Men da ejeren døde, havde Kalua pludselig ikke adgang til alkohol længere.

Det skriver flere medier, heriblandt Business Insider, New York Post, The Mirror og det lokale indiske medie Patrika.

Aben Kalua er blevet placeret alene i et bur. Her skal den tilbringe resten af sit liv. Foto: Kanpur Zoological Park

Efter sin besærkergang og voldelige opførsel i området omkring byen Mirzapur, der efterlod både kvinder og børn hårdt sårede, blev Kalua fanget af lokale jægere og anbragt i den zoologiske have i Kanpur.

I denne uge har ledelsen af den zoologiske have besluttet sig for, at den i dag seksårige Kalua er så farlig, at den skal tilbringe resten af sit liv i et bur helt alene. Kalua har nemlig vist sig at være meget farlig - også for andre aber. Gennem de sidste par år har aben gentagne gange angrebet og været aggressiv over for andre aber i zooen.

- Der er gået tre år, siden Kalua blev anbragt her. Men nu har vi besluttet, at han skal forblive i fangenskab resten af sit liv. Der har ikke været nogen forandring i hans opførelse. Aben er lige så aggressiv nu, som da den blev anbragt her, fortæller dyrlægen Mohd Nasier fra den zoologiske have i Kanpur.